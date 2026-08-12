Ajax-clubwatcher geeft update: "Hij hoeft niet per se weg"
Anton Gaaei hoeft deze zomer niet weg bij Ajax. De rechtervleugelverdediger werd eerder deze zomer nog wel in verband gebracht met Eintracht Frankfurt.
Ajax is deze zomer weer behoorlijk aan het doorselecteren, maar Gaaei is nog altijd onderdeel van de selectie van Míchel Sánchez. "Hij hoeft niet per se weg", vertelt clubwatcher Johan Inan in de AD Voetbalpodcast. "Hij heeft nog een contract voor twee jaar. In principe zou je zeggen: dit is het juiste moment om hem te verkopen, want nu kan je nog goed aan hem verdienen, voordat hij zijn laatste contractjaar ingaat."
Gaaei is een van de weinige aankopen van Sven Mislintat die nog onder contract staat bij Ajax. De Deen kwam drie jaar geleden voor ongeveer vijf miljoen euro over van Viborg en kende een stroeve start in Amsterdam. Inmiddels is de rechtsback een gewaardeerde kracht, al is het afwachten wat zijn rol onder de nieuwe trainer gaat zijn.
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