Geschreven door Jordi Smit 16 jul 2020 om 12:07

© Proshots

Verschillende Nederlandse media meldden afgelopen week dat Pierre-Emile Højbjerg hoog op het lijstje van Ajax staat om naar Amsterdam te halen. De komst van de verdedigende middenvelder lijkt echter nihil, zo oordeelt Ajax-clubwatcher Freek Jansen in gesprek met Voetbal International. “Ik heb het gevoel dat dit steeds iets vager wordt.”

“Ajax heeft hem veel bekeken en was enthousiast, aangezien hij precies in het plaatje past als ervaren kracht”, vertelt Jansen. “Bovendien speelt hij als verdedigende middenvelder, wat een positie is waar Ajax nog wel wat versterking kan gebruiken. Hij speelde 33 interlands voor Denemarken en voetbalde natuurlijk jarenlang in Duitsland en de Premier League. Het is dan ook een stevige kracht die je kunt binnenhalen.”

Desondanks lijkt zijn komst ver weg te zijn.”Er is meer interesse in hem, waaronder Tottenham Hotspur en Everton. Dan begrijp ik vanuit hem zeker dat zijn voorkeur uitgaat naar een langer verblijf in Engeland. Dan wordt het natuurlijk erg lastig om hem te halen. Hoe dan ook vindt Ajax hem een interessante speler en wil de club hem graag naar Amsterdam halen, maar persoonlijk heb ik niet het gevoel dat dit snel gaat gebeuren.”