Ajax compleet afgedroogd door AZ en ligt uit het bekertoernooi

Ajax heeft woensdagavond een verschrikkelijke avond beleefd in Alkmaar. Het verloor met 6-0 van AZ en en ligt hierdoor uit de TOTO KNVB Beker.

Troy Parrott bezorgde AZ een droomstart. Al na twee minuten spelen stond de Ierse spits op het scorebord in de achtste finales van de KNVB Beker. AZ begon fel aan de wedstrijd en zette Ajax direct onder druk. Mika Godts dacht aan de linkerkant meer tijd te hebben aan de bal, maar werd resoluut afgestopt door Mees de Wit. De Ajacied hoopte op een overtreding, maar scheidsrechter Bas Nijhuis liet doorspelen. Daardoor kon Sven Mijnans vrij uithalen vanaf de rand van het strafschopgebied.

Vitezslav Jaros wist die eerste inzet nog te keren, maar zijn ingreep was niet overtuigend. Even later probeerde Kees Smit het opnieuw van afstand. Ook dit schot kreeg de Tsjechische doelman van Ajax niet klemvast. Troy Parrott reageerde het scherpst op de rebound en schoof de bal door de benen van Jaros binnen: 1-0 voor AZ. Parrot zorgde voor rust ook voor de 2-0 en Koopmeiners voor de 3-0, waardoor Ajax lijkbleek de kleedkamer in moest.

Grim voerde wijzigingen door in de rust, maar direct na rust konden de plannen de prullenbak in, want Kees Smit kon simpel de 4-0 binnenschieten. AZ nam wat gas terug en Ajax was niet bij machte om een vuist te maken, waardoor het met de staart tussen de benen het bekertoernooi verlaat. Domper op deze gitzwarte avond was de rode kaart van Owen Wijndal, die na een smerige overtreding de catacomben kon opzoeken in de 66e minuut. Kers op de taart voor AZ was de derde treffer van Parrott, die tien minuten zijn derde maakte. Sadiq zette vlak voor tijd de eindstand op het scorebord 6-0.