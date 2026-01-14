Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax compleet afgedroogd door AZ en ligt uit het bekertoernooi

Arthur
bron: KNVB
Josip Šutalo is te laat bij Troy Parrott
Josip Šutalo is te laat bij Troy Parrott Foto: © BSR Agency

Ajax heeft woensdagavond een verschrikkelijke avond beleefd in Alkmaar. Het verloor met 6-0 van AZ en en ligt hierdoor uit de TOTO KNVB Beker.

Troy Parrott bezorgde AZ een droomstart. Al na twee minuten spelen stond de Ierse spits op het scorebord in de achtste finales van de KNVB Beker. AZ begon fel aan de wedstrijd en zette Ajax direct onder druk. Mika Godts dacht aan de linkerkant meer tijd te hebben aan de bal, maar werd resoluut afgestopt door Mees de Wit. De Ajacied hoopte op een overtreding, maar scheidsrechter Bas Nijhuis liet doorspelen. Daardoor kon Sven Mijnans vrij uithalen vanaf de rand van het strafschopgebied.

Vitezslav Jaros wist die eerste inzet nog te keren, maar zijn ingreep was niet overtuigend. Even later probeerde Kees Smit het opnieuw van afstand. Ook dit schot kreeg de Tsjechische doelman van Ajax niet klemvast. Troy Parrott reageerde het scherpst op de rebound en schoof de bal door de benen van Jaros binnen: 1-0 voor AZ. Parrot zorgde voor rust ook voor de 2-0 en Koopmeiners voor de 3-0, waardoor Ajax lijkbleek de kleedkamer in moest.

Grim voerde wijzigingen door in de rust, maar direct na rust konden de plannen de prullenbak in, want Kees Smit kon simpel de 4-0 binnenschieten. AZ nam wat gas terug en Ajax was niet bij machte om een vuist te maken, waardoor het met de staart tussen de benen het bekertoernooi verlaat. Domper op deze gitzwarte avond was de rode kaart van Owen Wijndal, die na een smerige overtreding de catacomben kon opzoeken in de 66e minuut. Kers op de taart voor AZ was de derde treffer van Parrott, die tien minuten zijn derde maakte. Sadiq zette vlak voor tijd de eindstand op het scorebord 6-0.

Gerelateerd:
Kenneth Perez

Perez haalt uit naar Ajax-speler: "Echt zó niet van deze tijd"

0
Fred Grim bij ESPN

Grim na historische nederlaag: "We vervallen weer in oude fouten"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws KNVB Beker
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

0
René Wagelaar

René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

0
Antony na een treffer voor Real Betis

Ten Hag gewaarschuwd: "Maar Antony naar FC Twente zou leuk zijn"

0
Kenneth Perez en Marciano Vink namens ESPN in de Johan Cruijff ArenA

Marciano Vink kritisch op oud-Ajacied: "Dat verhaal is dus over?"

0
Anco Jansen

Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"

0
Hans Kraay

Kraay tipt Ajax miljoenen-investering: "Hij is snel en fris!"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
za
14/02
Ajax
20:00
Fortuna Sittard
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 18 35 49
2 Feyenoord 18 21 36
3 Ajax 18 11 33
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 AZ 17 4 28
6 FC Groningen 18 3 28
7 FC Twente 18 5 26
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd