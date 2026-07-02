'Ajax concreet in de markt voor talentvolle Franse rechtsback'
Ajax wil Mathis Chambon naar Amsterdam halen. Dat meldt het Franse medium L'Équipe. Chambon is een rechtsback en met zijn zeventien jaar nog piepjong. Hij komt momenteel uit voor Montpellier.
Volgens L'Équipe zijn zowel Ajax en RB Salzburg concreet voor de speler. Een bod is echter nog niet gedaan. Ook Borussia Dortmund en Villarreal zouden hun oog hebben laten vallen op de jongeling, wiens contract nog één jaar doorloopt.
Chambon traint al regelmatig mee met het eerste van Montpellier. In mei bereikte hij met het Onder 17-elftal van de club de finale van de Coupe Gambardella, een Franse bekertoernooi voor jeugdteams waar hij wist te imponeren.
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