2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax concurreert met Engelse topclubs om Gambiaanse verdediger'

Stefan
Abubacarr Kinteh
Abubacarr Kinteh Foto: © Screenshot: Osório Football - OzzyFutComps

Ajax zou de zinnen hebben gezet op de komst van Abubacarr Kinteh. De 19-jarige Gambiaan staat momenteel onder contract bij het Noorse Tromsø IL, maar zou al langer in beeld zijn bij de Amsterdamse club.

Ajax is echter niet de enige club met belangstelling, zo weet Corriere dello Sport. Ook PSV wordt gelinkt aan de talentvolle verdediger, terwijl ook Chelsea en Manchester United hem op de radar zouden hebben. Laatstgenoemde club zou zelfs willen doorpakken en een bezoek aan de Noorse club willen plannen.

Kinteh begon zijn loopbaan bij het Senegalese Academy Mawade Wade, waar hij tot maart 2025 speelde. Toen vertrok hij uit Afrika, om neer te strijken bij zijn huidige, Noorse werkgever. Namens Tromsø IL kwam de jonge verdediger tot dusver tot 25 officiële optredens, waarin hij één keer wist te scoren. Ook maakte hij al zijn debuut in het nationale elftal van Gambia.

Ismaël Baouf

Ismaël Baouf in beeld bij Ajax? "Recordtransfer in aantocht"

Wout Weghorst

'Wout Weghorst vertrekt bij Ajax': "Hij moet gewoon het land uit"

Ajax transfergeruchten en nieuws
Sven Botman is de gevierde man

Sven Botman maakt indruk en scoort: "Zorgen dat hij fit blijft"

Edwin van der Sar

Van der Sar looft: "De grootste speler die Ajax ooit gehad heeft"

Wout Weghorst wacht op een invalbeurt bij Ajax

"Wout Weghorst sliep toen in één keer in een pyama van Ajax"

Bram van Polen

Van Polen ziet probleem bij Nederlandse clubs: "Dan ben je weg"

Davy Klaassen bedankt de Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

"Ik denk dat ze een speler als Davy Klaassen best wel misten"

Edwin van der Sar

Van der Sar: "Mijn vertrek bij Ajax heeft mij echt geholpen"

Mika Godts juicht na zijn doelpunt

Ajax blijft 4e na gelijkspel tegen directe concurrent NEC (video)

