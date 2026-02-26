'Ajax concurreert met Engelse topclubs om Gambiaanse verdediger'

Ajax zou de zinnen hebben gezet op de komst van Abubacarr Kinteh. De 19-jarige Gambiaan staat momenteel onder contract bij het Noorse Tromsø IL, maar zou al langer in beeld zijn bij de Amsterdamse club.

Ajax is echter niet de enige club met belangstelling, zo weet Corriere dello Sport. Ook PSV wordt gelinkt aan de talentvolle verdediger, terwijl ook Chelsea en Manchester United hem op de radar zouden hebben. Laatstgenoemde club zou zelfs willen doorpakken en een bezoek aan de Noorse club willen plannen.

Kinteh begon zijn loopbaan bij het Senegalese Academy Mawade Wade, waar hij tot maart 2025 speelde. Toen vertrok hij uit Afrika, om neer te strijken bij zijn huidige, Noorse werkgever. Namens Tromsø IL kwam de jonge verdediger tot dusver tot 25 officiële optredens, waarin hij één keer wist te scoren. Ook maakte hij al zijn debuut in het nationale elftal van Gambia.