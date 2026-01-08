'Ajax concurreert met Europese clubs om Nigeriaanse aanvaller'

En volgens Goal Gossip is Sani Suleiman één van die talenten. "Sani Suleiman is één van de meest gescoute jonge vleugelaanvallers. De 19-jarige Suleiman is op de radar van Tottenham Hotspur, Eintracht Frankfurt, RSC Anderlecht, Sevilla FC, Ajax, PSV, RB Leipzig, Sporting Portugal, Bayer Leverkusen en Rangers FC verschenen. AS Trencin zou zo'n zes miljoen euro vragen", aldus het medium.

Suleiman begon zijn loopbaan in zijn thuisland bij de Wikki Academy. In februari 2024 stapte hij over naar het Nigeriaanse Akwa United, dat hem in de zomer van 2024 naar Slowakije liet vertrekken. Bij AS Trencin heeft de vleugelaanvaller nog een contract tot het einde van het seizoen, al zou AS Trencin een optie hebben om deze verbintenis met twee seizoenen te verlengen.