HNM De Podcast
Vahle wijst naar Ajax: "Er moeten er twee vrouw zijn, dat is zo"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax concurreert met Europese clubs om Nigeriaanse aanvaller'

Stefan
Sani Suleiman namens AS Trencin
Sani Suleiman namens AS Trencin Foto: © BSR Agency

Ajax houdt de ogen natuurlijk open op de transfermarkt. Directe versterking is natuurlijk welkom, maar ook talentvolle spelers worden nauwlettend in de gaten gehouden.

En volgens Goal Gossip is Sani Suleiman één van die talenten. "Sani Suleiman is één van de meest gescoute jonge vleugelaanvallers. De 19-jarige Suleiman is op de radar van Tottenham Hotspur, Eintracht Frankfurt, RSC Anderlecht, Sevilla FC, Ajax, PSV, RB Leipzig, Sporting Portugal, Bayer Leverkusen en Rangers FC verschenen. AS Trencin zou zo'n zes miljoen euro vragen", aldus het medium.

Suleiman begon zijn loopbaan in zijn thuisland bij de Wikki Academy. In februari 2024 stapte hij over naar het Nigeriaanse Akwa United, dat hem in de zomer van 2024 naar Slowakije liet vertrekken. Bij AS Trencin heeft de vleugelaanvaller nog een contract tot het einde van het seizoen, al zou AS Trencin een optie hebben om deze verbintenis met twee seizoenen te verlengen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Ron Jans

Jans: "In die periode had ik bij Ajax een goede rol kunnen spelen"

0
Neraysho Kasanwirjo

Oud-Ajacied naar Fortuna Sittard: "Wil me graag weer laten zien"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez

Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"

0
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club

0
Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

0
Eljero Elia

Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"

0
Mike Verweij

Verweij voorspelt transfer: "Zal Ajax 18 tot 20 miljoen opleveren"

0
Peter Bosz dolt met Couhaib Driouech

Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd