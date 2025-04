'Ajax concurreert met Napoli op jacht naar Turkse vleugelaanvaller'

Ajax houdt Oguz Aydin nog altijd scherp in de gaten. De Turkse vleugelaanvaller, geboren in Den Haag, staat op de radar van de Amsterdammers, zo bevestigt journalist Yagiz Sabuncuoglu bij Sports Digitale . Maar Ajax is niet de enige, want ook Napoli heeft serieuze interesse.

Aydin maakte afgelopen zomer de overstap van Alanyaspor naar Fenerbahçe voor ongeveer 6 miljoen euro. In zijn debuutseizoen bij de Turkse topclub laat hij direct van zich horen met 6 goals en 6 assists in 21 wedstrijden. Ajax blijft gecharmeerd van de snelle buitenspeler, die in Turkije nog samenwerkte met trainer Francesco Farioli.

Ook Napoli heeft inmiddels aangeklopt bij het management van Aydin. De Italianen, die ook Igor Paixao op het oog hebben, willen de vleugelaanvaller mogelijk deze zomer inlijven. Aydin werd vorig jaar al gelinkt aan Ajax, en met Farioli als trainer zou een hereniging niet ondenkbaar zijn.

De 24-jarige dribbelaar is inzetbaar op beide flanken en speelde eerder in Nederland voordat hij in 2016 naar Turkije vertrok. Inmiddels heeft hij drie interlands achter zijn naam staan voor het Turkse nationale elftal. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op zo’n 8 miljoen euro. De komende maanden zullen uitwijzen of Ajax of Napoli daadwerkelijk de volgende stap zet.