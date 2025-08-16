Kick-Off
Mike Verweij onthult: "Hij is niet kandidaat nummer één bij Ajax"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax concurreert met PSV en FC Utrecht om Huntelaar junior (16)'

Stefan
Klaas-Jan Huntelaar bij Jong Ajax op De Toekomst
Klaas-Jan Huntelaar bij Jong Ajax op De Toekomst

Ajax wil zaken doen en de 16-jarige Seb Huntelaar naar Amsterdam halen. De jeugdinternational heeft natuurlijk een bekende achternaam en dat heeft een reden: Seb is de zoon van voormalig topscorer Klaas-Jan Huntelaar.

De 16-jarige spits staat echter in de belangstelling van de nodige clubs, want ook PSV en FC Utrecht zien de jeugdinternational maar wat graag naar hun opleiding komen, zo meldt De Telegraaf. Vitesse is de proflicentie kwijtgeraakt en een faillissement dreigt, waardoor de spelers makkelijk op te pikken zijn. Zo ook Seb Huntelaar.

Huntelaar is dus niet de enige jonge speler van Vitesse die in de belangstelling van diverse clubs staat. Jim Koller is al hard op weg naar PSV, terwijl Senna Westerveld de clubs ook voor het uitkiezen heeft. FC Twente en ADO Den Haag zouden op zijn handtekening azen.

Mike Verweij

Mike Verweij onthult: "Hij is niet kandidaat nummer één bij Ajax"

Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez-kamp over Ajax-gerucht: "Moeilijk, maar niet onmogelijk"

Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 1 5 3
3 FC Utrecht 1 4 3
4 AZ 1 3 3
5 Ajax 1 2 3
6 Feyenoord 1 2 3
7 PEC Zwolle 1 1 3
8 Go Ahead Eagles 1 0 1
