'Ajax concurreert met PSV en FC Utrecht om Huntelaar junior (16)'

Ajax wil zaken doen en de 16-jarige Seb Huntelaar naar Amsterdam halen. De jeugdinternational heeft natuurlijk een bekende achternaam en dat heeft een reden: Seb is de zoon van voormalig topscorer Klaas-Jan Huntelaar.

De 16-jarige spits staat echter in de belangstelling van de nodige clubs, want ook PSV en FC Utrecht zien de jeugdinternational maar wat graag naar hun opleiding komen, zo meldt De Telegraaf. Vitesse is de proflicentie kwijtgeraakt en een faillissement dreigt, waardoor de spelers makkelijk op te pikken zijn. Zo ook Seb Huntelaar.

Huntelaar is dus niet de enige jonge speler van Vitesse die in de belangstelling van diverse clubs staat. Jim Koller is al hard op weg naar PSV, terwijl Senna Westerveld de clubs ook voor het uitkiezen heeft. FC Twente en ADO Den Haag zouden op zijn handtekening azen.