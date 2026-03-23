'Ajax concurreert met PSV om Marokkaanse vleugelverdediger (17)'

Moncef Zekri Foto: © Pro Shots

PSV zou één van de clubs zijn die Moncef Zekri op de radar heeft. De linkervleugelverdediger van KV Mechelen is echter niet alleen in beeld in Eindhoven, want ook Ajax wordt aan hem gelinkt.

Transferjournalist Ekrem Konur maakt melding van de interesse van de Nederlandse topclubs in Zekri. De 17-jarige vleugelverdediger van KV Mechelen kan ook rekenen op belangstelling van buiten de Benelux, want ook Inter Milan, Bayer Leverkusen en RB Leipzig worden genoemd.

Ondanks zijn jonge leeftijd heeft Zekri al de nodige wedstrijden op het hoogste niveau in de benen. In de Jupiler Pro League speelde hij dit seizoen mee in zestien officiële wedstrijden, waarin hij niet wist te scoren. Tevens speelde hij al 20 interlands voor Marokko onder-17. Zijn marktwaarde wordt geschat op zo'n 4 miljoen euro.

