'Ajax concurreert met PSV om Marokkaanse vleugelverdediger (17)'

PSV zou één van de clubs zijn die Moncef Zekri op de radar heeft. De linkervleugelverdediger van KV Mechelen is echter niet alleen in beeld in Eindhoven, want ook Ajax wordt aan hem gelinkt.

Transferjournalist Ekrem Konur maakt melding van de interesse van de Nederlandse topclubs in Zekri. De 17-jarige vleugelverdediger van KV Mechelen kan ook rekenen op belangstelling van buiten de Benelux, want ook Inter Milan, Bayer Leverkusen en RB Leipzig worden genoemd.

