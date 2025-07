'Ajax concurreert met PSV om Mexicaanse toptalent van Pachuca'

Ajax strijdt met PSV om de Mexicaanse middenvelder Elías Montiel. De beide Eredivisieclubs zouden geïnteresseerd zijn in de 19-jarige voetballer van CF Pachuca.

Zo weet MLS Transfers te melden. "Beide teams scouten in de CONCACAF-regio en willen de 19-jarige middenvelder Elías Montiel van Pachuca", zo valt te lezen. Hetzelfde medium weet ook te melden dat de interesse in Giovanni Reyna niet van de grond komt. "Er is weinig belangstelling voor Gio Reyna van PSV."