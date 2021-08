Geschreven door Jessica Westdijk 13 aug 2021 om 20:08

Ajax heeft de 17-jarige Sten Kremers gecontracteerd, zo meldt de club. De doelman heeft een contract getekend voor 3 seizoenen, dat dus loopt tot en met 30 juni 2024.

Kremers kwam in 2020 over uit de jeugdopleiding van De Graafschap en gaat dus pas zijn tweede seizoen bij Ajax in. Bovendien werd er vorig seizoen nauwelijks gespeeld door het coronavirus, maar de jonge doelman wist dus kennelijk een goede indruk te maken op de staf van Ajax. Dit seizoen is hij één van de doelmannen van Ajax O18.

“Dit jaar wil ik nog zoveel mogelijk minuten maken in O18 en mogelijk al bij Jong. En dan zo snel mogelijk naar Ajax 1, natuurlijk”, vertelt Kremers aan Ajax TV.