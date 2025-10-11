Ajax contracteert Aymean El Hani: Hij is een betrouwbare speler"

Ajax heeft de jonge doelman Aymean El Hani vastgelegd. De achttienjarige Amsterdammer heeft een contract getekend dat loopt tot en met 30 juni 2026, met een optie voor nog een extra seizoen, zo meldt Ajax op de officiële website .

El Hani, geboren op 9 mei 2007, begon zijn loopbaan bij partnerclub sc Buitenveldert. Na een jaar bij FC Utrecht maakte hij in de zomer van 2018 de overstap naar de jeugdopleiding van Ajax. De jeugdinternational doorliep daar meerdere teams en maakt dit seizoen deel uit van de selectie van Jong Ajax. Bovendien stond hij dit seizoen al twee keer onder de lat in de UEFA Youth League.

Directeur Voetbal Marijn Beuker is tevreden met de contractverlenging van het talent. "Aymean is een atletische doelman met uitstekende reflexen. Hij is een betrouwbare speler en beschikt over een goede traptechniek, waarmee hij linies kan overslaan en het spel snel kan voortzetten. Het is aan hem om zijn kwaliteiten te laten zien in onder meer de Youth League en daarom zijn we blij dat hij zich langer aan onze club heeft verbonden."