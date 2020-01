Geschreven door Jessica Westdijk 10 jan 2020 om 16:01

Ajax heeft de IJslandse Kristian Hlynnson gecontracteerd, zo meldt de club.

Hlynnson moet nog 16 worden en zijn contract gaat daarom pas in op 1 februari. Het contract loopt tot medio 2022.

Op dit moment speelt Hlynnson, die in Denemarken geboren is, voor het IJslandse Breidablik. Ajax O19 speelde enkele jaren geleden tegen de O19 van Breidablik in de Youth League. Verder is Hlynnson actief bij de IJslandse nationale jeugdselectie.