Geschreven door Jessica Westdijk 13 jul 2022 om 22:07

Ajax heeft de 16-jarige Jan Faberski gecontracteerd, zo meldt de club. De Poolse middenvelder heeft een contract getekend tot en met 30 juni 2025.

Faberski komt over uit de jeugd van Jagiellonia Bialystok, in zijn thuisland Polen. Afgelopen seizoen speelde hij bij die club in de O19, daarnaast is hij international van Polen O16. Ajax meldt dat hij in Amsterdam komend seizoen zal aansluiten bij de O17-ploeg. De speler kan uit de voeten al aanvallende middenvelder, maar ook in de voorhoede.