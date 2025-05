Ajax contracteert talentvolle doelman: "Vertrouwen in mooie toekomst"

Engel speelt sinds 2019 in de jeugdopleiding van Ajax. Deze voetbaljaargang behoort de jeugdinternational tot de selectie van Ajax O17.

Op de clubwebsite van Ajax reageert Marijn Beuker: "Mark is een voetballende keeper met bravoure. Hij beschikt over een geweldige traptechniek en hij is in staat om op verschillende manieren de druk van de tegenstander uit te spelen en zowel met korte passes als de lange bal teamgenoten vrij te spelen. Verdedigend zien we Mark als een betrouwbare en agressieve keeper die graag vooruit keept. Met intercepties en reflexen is hij in staat om zijn team van direct gevaar te behoeden. Wij hebben vertrouwen in een mooie toekomst voor hem bij Ajax."