Ajax contracteert Van der Weide: "Bluf en een grote bek hebben"
Suus van der Weide (20) tekende onlangs een contract bij Ajax Vrouwen. Per toeval werd ze keepster bij een jongenselftal bij club JVC. Het ging snel met haar ontwikkeling. Inmiddels durft ze te dromen en hoopt ze eerste keeper te worden bij Ajax.
"Ik was veertien jaar en onze keeper raakte geblesseerd. Ik heb toen zijn positie ingenomen om daarna nooit meer onder de lat te vertrekken", zegt Van der Weide bij het Haarlems Dagblad. Oranje Onder-15 scoutte haar al snel. Ook Ajax liet haar al meetrainen en een stage lopen.
"Ik zou dan in Onder-16 komen te spelen", vertelt Van der Weide, die dankzij covid weinig terecht zag komen van haar plannen. Uiteindelijk kwam ze toch bij Jong Ajax terecht. "Van mijn zestiende tot mijn twintigste speelde ik bij Jong Ajax in de eerste divisie."
Nu mocht ze eindelijk een contract tekenen. "Ik ben ontzettend blij met deze aanbieding. Straks speel ik op het hoogste niveau in de Eredivisie. Ajax werd dit jaar tweede achter PSV. In vijf jaar tijd heb ik de mogelijkheid gehad om aan de Ajax-mentaliteit te kunnen wennen."
"Je moet je niet onder laten sneeuwen, een beetje bluf en een grote bek hebben. Op dat punt heb ik nog steeds veel te leren", meent ze. "Ik mag nog wel meer uitstralen dat ik er toe doe en wat meer met mijn borst vooruit spelen."
"Ik moet natuurlijk hard trainen, maar kan aardig leunen op mijn talent. Mijn kwaliteit komt vaak tot zijn recht in de opbouw van het spel. Ik kan goed meevoetballen en mijn sprongkracht is sterk. Ik tik de lat moeiteloos aan. Daarnaast ben ik een prater die de lijntjes kan uitzetten. Ik ben pas twintig jaar oud en heb nog veel tijd om mijzelf te perfectioneren. Ik heb in ieder geval ontzettend veel zin in dit avontuur", besluit ze.
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Ajax contracteert Van der Weide: "Bluf en een grote bek hebben"
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