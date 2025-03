Ajax creëert 'Betondorp' op De Toekomst: "Het meest functionele"

Ajax heeft ambitieuze plannen voor de vernieuwing van hun trainingscomplex, De Toekomst. Marijn Beuker, directeur voetbalzaken bij Ajax, legt in gesprek met het Algemeen Dagblad uit hoe het complex er in 2030 uit moet zien. Het doel is om de jeugd beter te leren voetballen door een uitdagendere en functionelere omgeving te creëren.

In 2030 moet De Toekomst volledig gerenoveerd zijn. Ajax voegt drie nieuwe velden toe en verbouwt een veld tot drie kleinere velden. Beuker legt uit: "Waar Ajax nu speelt op 'biljartlakens', wil het velden toevoegen met gravel, klinkers en stoeptegels als ondergrond." Dit alles om de straatcultuur terug te brengen en jongeren uit te dagen. Hij vervolgt: "Ons complex moet uitnodigen om hard te werken. Het is allemaal leuk, gouden kranen en andere toeters en bellen, maar wij willen vooral het meest functionele complex."

Het vernieuwde complex moet de cultuur van Ajax weerspiegelen en de jeugd helpen om op een andere manier te denken en te spelen, het zal een weerspiegeling zijn van Betondorp. "Als we dan toch van die stenen veldjes maken, waarom zouden we dan niet de illusie creëren dat het Betondorp is? Zo kun je op best wat manieren de psyche van de mens beïnvloeden. De omhaal van Van Basten tegen FC Den Bosch zouden we ook kunnen laten terugkomen. Net als de dribbel van Zlatan tegen NAC, in de vorm van een parcours", beschrijft Beukers.

Voor Ajax 1 komt er een nieuw gebouw dat moet helpen met een optimale prestatie en herstel. Daarnaast wordt ook gewerkt aan de uitstraling van het complex. De Toekomst moet de cultuur van Ajax weerspiegelen. Zo moet een nieuw gebouw klaar zijn in oktober 2025.