Ajax dacht aan voormalig PSV'er: "Spraken met Jordi Cruijff"
Joël Piroe was eerder deze zomer in beeld bij Ajax. Dat bevestigt zijn zaakwaarnemer aan Voetbal International.
Piroe zit op een dood spoor bij Leeds United en mag deze zomer een transfer maken. De voormalig jeugdspeler van PSV, die nog een contract tot medio 2027 heeft, is hard op weg naar West Ham United. Piroe kost een kleine twintig miljoen euro.
Volgens zaakwaarnemer Theo Roebbers genoot de 27-jarige spits veel interesse. "Er is de hele zomer veel interesse geweest in Joël. We spraken met Jordi Cruijff over Ajax, maar toen hij hoorde van de vraagprijs was het geen optie meer", laat hij weten. "Datzelfde ging op voor bijvoorbeeld Strasbourg in Frankrijk en Alavés in Spanje. Ook Anderlecht haakte af, want de vraagprijs bleek gewoon niet marktconform."
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