Ajax dacht na over invulling van staf: "Iets vaker sprankelend"

Bij Ajax heerst optimisme over de nieuwe technische staf, die volgens de clubleiding perfect op elkaar is ingespeeld. Directeur Voetbal Marijn Beuker licht bij Ajax TV toe waarom de keuze viel op John Heitinga als hoofdtrainer, bijgestaan door Marcel Keizer, Frank Peereboom en Urby Emanuelson.

Technisch directeur Alex Kroes voelt dezelfde energie als een jaar geleden, toen Francesco Farioli nog aan zijn klus begon, maar ziet nu een sterkere basis. "Ik heb er een heel goed gevoel bij." Ook over Heitinga is hij uitgesproken positief. "Hij is echt iemand die de baas is. Hij neemt de leiding, staat boven de partijen. Maar hij heeft ook de kennis, de kunde en ervaring om de mensen op de details te kunnen wijzen. Hij is de baas van Ajax. Dus dat doet hij goed."

Beuker benadrukt in gesprek met Ajax TV dat er zorgvuldig is nagedacht over de samenstelling van de staf. "Marcel is iemand die een buitengewoon goede veldtrainer is. En dan met name met het vertalen van de manier van spelen naar alle details op het trainingsveld. Oefenvormen, tactische bezetting", vertelt hij over Keizer. "John is iemand die boven de partijen staat, die enorm van de discipline is en het geheel goed bij elkaar brengt. Hij kan er vanuit een helikopterview naar kijken, maar ook inzoomen vanuit de ervaringen die hij heeft."

Ook Frank Peereboom, vorig seizoen nog trainer van Jong Ajax, maakt deel uit van het nieuwe team. "Frank is dan weer iemand die tactisch buitengewoon goed is", stelt Beuker. "Dat heeft hij in een eerdere fase ook al laten zien bij Ajax, dat hij dat spelconcept goed kan vertalen naar wedstrijden. En dan heb je er in de persoon van Urby ook nog iemand bij die wat meer de emotie aanvoelt, en de relatie met spelers. Iemand die voor de warme kant kan zorgen. Dat heeft hij bij Jong laten zien, dat hij daar heel goed in is."

De staf wil voortbouwen op de basis die Farioli heeft gelegd, maar met meer flair, zegt Kroes. "De topsportcultuur die we hebben teruggebracht in de club, met de discipline die daarbij hoort. Ik denk dat het op verdedigend vlak echt fantastisch was bij vlagen het afgelopen halfjaar. Op aanvallend vlak kunnen we nog wel een stapje vooruit maken. Dus ik denk dat zij dat vanaf dat punt heel goed kunnen voortzetten."

Beuker sluit zich daarbij aan en benadrukt dat er nu ruimte is voor meer creativiteit. "Je begint met een goede organisatie. Verdedigend, maar ook voor het aanvallende opzicht is dat belangrijk. En dan is inderdaad de volgende fase om meer stappen vooruit te kijken. Het samenspel. Dat is ook het moeilijke gedeelte, de creativiteit. Maar we vonden het vorig jaar, na die twee seizoenen ervoor, nodig om goed compact te kunnen spelen en vanuit daar aan een basis te werken om door te groeien."

Kroes kijkt vooruit naar meer stabiliteit én spektakel. "Er waren hele goede wedstrijden bij en er waren minder goede wedstrijden bij. Daar gaan we proberen meer balans in te vinden, zodat het iets vaker sprankelend wordt." Beuker voegt daaraan toe: "We zijn veel verder dan vorig jaar rond deze tijd. Ik zie echt dat we een volgende stap voorwaarts gaan maken en beginnen zeker niet helemaal opnieuw."