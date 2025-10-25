Ajax de favoriet tegen FC Twente? "Als je kijkt naar geld..."

"Zeker niet", zegt de middenvelder in gesprek met RTV Oost. "Als je kijkt naar geld, begroting en spelers dan zij de favoriet, maar het is aan ons om hen niet de favoriet te laten zijn aan het einde van de wedstrijd en qua resultaat. Ik denk dat wij in een betere vorm zitten nu, maar dat maakt ons niet de favoriet", vindt Zerrouki.

Wel gaat FC Twente met vertrouwen de wedstrijd in, zo geeft hij aan. FC Twente is sinds 13 september ongeslagen in de Eredivisie, met drie zeges en twee remises. "Het is wel zeker dat we met heel veel vertrouwen deze wedstrijd ingaan als je kijkt naar wat we de laatste weken doen. We hebben er vooral heel veel zin in. Als ik vandaag ook naar de training kijk, iedereen is scherp en wil zijn volledige aandacht, focus en energie houden op het plan van zondag. Dat is goed om te zien", aldus Zerrouki.