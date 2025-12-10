Ajax de favoriet tegen Qarabag? "Daar hebben ze het moeilijk mee"

Ajax neemt het woensdagavond in de Champions League op tegen Qarabag. John van Loen denkt dat de ploeg uit Azerbeidzjan de favoriet is.

Van Loen was in het verleden werkzaam bij Qarabag en kent trainer Gurban Gurbanov. "Hij is een heel bijzondere man, met een heel duidelijke voetbalvisie: 4-3-3. Maar bij balbezit van de tegenstander rent iedereen heel gedisciplineerd terug en staat er een laag blok", vertelt hij aan de Telegraaf. "Tijdens de uitwedstrijd bij Fortuna Sittard hebben we kunnen zien dat Ajax het daar moeilijk mee heeft. En geloof me, Qarabag is aan de bal veel comfortabeler dan Fortuna."

De voormalig spits vreest dat Ajax na deze speelronde nog steeds puntloos onderaan de ranglijst van de Champions League blijft staan. "Qarabag heeft zijn zaakjes uitstekend voor elkaar, wint niet voor niets in Lissabon van Benfica en thuis van Kopenhagen en Chelsea hield aan het bezoek aan Baku slechts één puntje over", besluit hij.

Ajax en Qarabag trappen woensdagavond om 18.45 uur af in Baku.