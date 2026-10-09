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Ajax de topfavoriet tegen NEC: BetMGM pakt uit met fraaie odds

Redactie
Ajax-fans met een schitterende sfeeractie in de Johan Cruijff Arena
Ajax-fans met een schitterende sfeeractie in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

ADVERTORIAL - Ajax speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen NEC. De Amsterdammers hopen opnieuw een zege te kunnen boeken in de Johan Cruijff Arena en BetMGM pakt uit met een aantal fraaie odds voor de ontmoeting tegen de club uit Nijmegen. 

Ajax is volgens de bookmakers de favoriet tegen de ploeg van trainer Dick Schreuder. Bij BetMGM krijg je 1.30 keer je inzet bij een zege van de thuisclub. Een overwinning van NEC levert maar liefst 8.50 op, terwijl een gelijkspel ook een hoge quotering (6.40) heeft gekregen. 

Het is ook interessant om in te zetten op andere soorten weddenschappen. Scoort Tolu Arokodare opnieuw namens de club uit Amsterdam? Dan heb je een quotering van 1.90 te pakken. Weet Julian Brandt het net te vinden, dan krijg je maar liefst 2.50 keer je inleg. Een doelpunt van Davy Klaassen levert nog meer op: 2.80. Durf je een gokje te wagen? Zet dan in op een treffer van Abdellah Ouazane (2.90) of Simon Adingra (3.00). 

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Ajax speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen NEC. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

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