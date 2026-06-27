Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Ajax-deal nadert afronding; medische keuring dit weekend gepland'

Joram
Caio Henrique
Caio Henrique Foto: © BSR Agency

De overstap van Caio Henrique naar Ajax is vrijwel rond. Alleen de medische keuring in Amsterdam moet nog worden afgewerkt voordat de transfer definitief kan worden afgerond. Dat meldt Voetbal International zaterdagavond.

De 28-jarige Braziliaan reist daarvoor dit weekend af naar Nederland, waar hij vervolgens een meerjarig contract zal ondertekenen. Eerder bereikten Ajax en AS Monaco al overeenstemming over de transfersom. De Amsterdammers betalen ongeveer tien miljoen euro voor de linksback, een bedrag dat door bonussen nog kan oplopen afhankelijk van prestaties.

Ook over de persoonlijke voorwaarden is inmiddels een akkoord bereikt. De verdediger had aanvankelijk nog wat tijd nodig om de laatste details door te spreken, maar zijn sterke wens om de overstap te maken gaf uiteindelijk de doorslag. Daardoor kwamen speler en club elkaar snel tegemoet in de onderhandelingen.

Henrique staat gepland voor zijn medische testen in de hoofdstad. Wanneer hij daar zonder problemen doorheen komt, legt hij zich vast voor vier seizoenen bij Ajax en wordt hij officieel de eerste grote aanwinst van de club deze zomer.

Gerelateerd:
Gregory van der Wiel

Van der Wiel blikt terug: "Ik werd daarbij door niemand geholpen"

0
Caio Henrique

'Henrique naar Ajax; Braziliaan bereid veel salaris in te leveren'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ko Itakura

VIDEO | Samenvatting: Itakura en Tomiyasu pakken punt tegen Zweden

0
Oranje viert feest met het publiek

VIDEO | Samenvatting: Oranje wint laatste groepsduel van Tunesië

0
Jade Anna en Kenneth Taylor op huwelijksreis

'Taylor moe van influencer en vriendin Jade Anna': "Schiet eens op man"

0
Joël Veltman

Veltman bevestigt vertrek: "Ben nog nooit transfervrij geweest"

0
Lionel Messi en Lisandro Martinez

VIDEO | Martinez dankt wervelende Messi en wint eerste WK-duel

0
Ronald Koeman tijdens het volkslied van Nederland

'Koeman moet ingrijpen': "Frenkie de Jong op de bank zetten"

0
Mohamed Ihattaren

Mo Ihattaren (24) wil terugkeren naar Ajax: "Ik ben een koopje"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Van der Wiel blikt terug: "Ik werd daarbij door niemand geholpen"

'Henrique naar Ajax; Braziliaan bereid veel salaris in te leveren'

'Ajax-deal nadert afronding; medische keuring dit weekend gepland'

Driessen kritisch op keuze Koeman: "Geef zo'n jongen de kans"

Steur kiest 'Ajacied van volgend seizoen': "Hele hoge verwachtingen"

Ajax ziet target in back: "Vrije trappen nemen à la Roberto Carlos"

'Ajax heeft linksback binnen: ESPN meldt akkoord met Braziliaan'

Zahouani ziet voorbeeld in oud-Ajacied: "Hoop dat te bereiken"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws