'Ajax-deal nadert afronding; medische keuring dit weekend gepland'
De overstap van Caio Henrique naar Ajax is vrijwel rond. Alleen de medische keuring in Amsterdam moet nog worden afgewerkt voordat de transfer definitief kan worden afgerond. Dat meldt Voetbal International zaterdagavond.
De 28-jarige Braziliaan reist daarvoor dit weekend af naar Nederland, waar hij vervolgens een meerjarig contract zal ondertekenen. Eerder bereikten Ajax en AS Monaco al overeenstemming over de transfersom. De Amsterdammers betalen ongeveer tien miljoen euro voor de linksback, een bedrag dat door bonussen nog kan oplopen afhankelijk van prestaties.
Ook over de persoonlijke voorwaarden is inmiddels een akkoord bereikt. De verdediger had aanvankelijk nog wat tijd nodig om de laatste details door te spreken, maar zijn sterke wens om de overstap te maken gaf uiteindelijk de doorslag. Daardoor kwamen speler en club elkaar snel tegemoet in de onderhandelingen.
Henrique staat gepland voor zijn medische testen in de hoofdstad. Wanneer hij daar zonder problemen doorheen komt, legt hij zich vast voor vier seizoenen bij Ajax en wordt hij officieel de eerste grote aanwinst van de club deze zomer.
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