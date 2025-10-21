Ajax-debutant enorm trots: "Toch wel een onvergetelijk moment"

Alders begint zijn Ajax-loopbaan met een nederlaag. "Het is natuurlijk een vervelende wedstrijd geweest voor ons als Ajax, maar voor mij is het toch wel een onvergetelijk moment", geeft hij toe in gesprek met Ajax TV. "Mijn debuut na zoveel jaar Ajax. Ik kan het nog niet echt beseffen."

Het jeugdproduct van de Amsterdammers kreeg rond de wedstrijd al wat seintjes dat hij zomaar kan debuteren. "Ook voor de wedstrijd had ik het al met Marcel Keizer over het aanscherpen van bepaalde tactische dingen. Dan krijg je al een beetje een gevoel van: de kans dat ik erin kom, is wel wat groter dan op een normale dag", legt hij uit.

Toen hij eenmal in het veld kwam, waren de zenuwen snel weg. "Je moet de eerste bal natuurlijk goed spelen en daarna weet je: nu ga ik er gewoon voor. Dan zijn alle zenuwen weg, probeer je het team te helpen en probeer je je taken zo goed mogelijk uit te voeren.