Groeten uit Grolloo
Johan Derksen maakt gehakt van Ajacied: "Een steeds grotere gek!"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax-debutant enorm trots: "Toch wel een onvergetelijk moment"

Max
bron: Ajax TV
Gerald Alders
Gerald Alders Foto: © Pro Shots

Gerald Alders is blij met zijn eerste minuten voor Ajax 1. De jonge rechtsback viel zaterdagavond in tegen AZ (0-2). 

Alders begint zijn Ajax-loopbaan met een nederlaag. "Het is natuurlijk een vervelende wedstrijd geweest voor ons als Ajax, maar voor mij is het toch wel een onvergetelijk moment", geeft hij toe in gesprek met Ajax TV. "Mijn debuut na zoveel jaar Ajax. Ik kan het nog niet echt beseffen."

Het jeugdproduct van de Amsterdammers kreeg rond de wedstrijd al wat seintjes dat hij zomaar kan debuteren. "Ook voor de wedstrijd had ik het al met Marcel Keizer over het aanscherpen van bepaalde tactische dingen. Dan krijg je al een beetje een gevoel van: de kans dat ik erin kom, is wel wat groter dan op een normale dag", legt hij uit. 

Toen hij eenmal in het veld kwam, waren de zenuwen snel weg. "Je moet de eerste bal natuurlijk goed spelen en daarna weet je: nu ga ik er gewoon voor. Dan zijn alle zenuwen weg, probeer je het team te helpen en probeer je je taken zo goed mogelijk uit te voeren.

Zet in op Ajax tegen Chelsea!

Ajax speelt woensdag in de Champions League tegne Chelsea. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Alex Kroes kijkt rond

Alex Kroes aangepakt: "Deze uitspraken kun je gewoon niet doen"

0
Alex Kroes

Alex Kroes: "Te veel onduidelijkheid maakt Ajax onbestuurbaar"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Gerald Alders
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
PSV-supporters zorgen voor sfeer in het Philips Stadion

VIDEO | PSV-fan over Ajacied: "Hij mag bij ons op de bank zitten"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

0
Alex Kroes

"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"

0
Mohamed Ihattaren

Ihattaren doet gewaagde uitspraak: "Weet dat ik dat ga bereiken"

0
PSV viert de titel in 2016

PSV'er vertelt over titel na blamage van Ajax: "Een sombere dag"

0
Hakim Ziyech namens Ajax

'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"

0
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 9 19 25
2 PSV 9 15 22
3 AZ 9 7 18
4 Ajax 9 5 16
5 FC Groningen 9 1 15
6 NEC Nijmegen 9 8 14
7 FC Twente 9 3 14
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd