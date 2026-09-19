Ajax-debutant moet geduld hebben: "Dat was de grootste klap"
Mohamed Abdalla moest maandag vanaf de bank toekijken hoe Jong Ajax werd afgedroogd door Jong FC Utrecht (6-1). Een aantal maanden geleden was hij nog trefzeker bij zijn debuut in het eerste van Ajax. Het talent geeft toe dat hij in een moeilijke fase zit.
"Ik zit even in een moeilijke fase", erkent hij in gesprek met Ajax Life na het gelijkspel (0-0) met Jong Ajax tegen Roda JC. "Zeker in het begin had ik er zowel mentaal als fysiek last van. De grootste klap was de eerste keer dat ik hier op de bank werd gezet. Mijn hoofd liep vol. Ik bleef een beetje in die teleurstelling hangen en dat ga je een paar wedstrijden merken op het veld. Ik wilde me steeds graag bewijzen, maar dan ga je juist forceren. Nu probeer ik er zo goed mogelijk mee om te gaan. Ik hoop dat ik over een tijdje kan zeggen dat dit goed was voor mijn carrière.”
Abdalla zag afgelopen week Yves Bissouma eveneens worden aangetrokken. Hij beseft dat dit betekent dat hij geduldig zal moeten zijn om weer in het eerste mee te mogen doen. "Het middenveld is inmiddels vrij vol. Ze hebben daar best goede spelers. Uiteraard wil ik weer kansen krijgen in het eerste", spreekt hij zijn ambities uit.
"Dan zie je ze spelen tegen Willem II en denk je bij 5-1: nu had ik best wat minuutjes willen meepikken. Gelukkig houden ze me thuis met beide voetjes op de grond. Ik moet geduldig blijven én elke week tonen dat ik de beste ben. Want je kunt wel geduldig zijn, maar als je het vervolgens niet laat zien, verdien je het ook niet", besluit hij.
Zet in op Ajax tegen Excelsior!
Ajax speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen Excelsior. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Den Uil verontschuldigt zich over Ajax-uitspraken: "Onhandig"
Bartina Koeman uit de tijd: "Niet iedereen zal dit weten..."
Ajax-debutant moet geduld hebben: "Dat was de grootste klap"
De Boer houdt vertrouwen in Ajacied: "Ik heb met Jordi gesproken"
Wim Kieft: "Dat shirt staat hem veel beter dan dat van Ajax"
Pierie over oud-ploeggenoot bij Ajax: "Waren net twee filosofen"
Ouazane moest eigen training afzeggen: "Ik ben nog maar 17, hè"
Ajax gewaarschuwd voor Excelsior: "Kunnen Ajax het lastig maken"
Jetten hoort Klaver over Ajax: "Daar zijn we het al niet over eens"
Driessen vreest voor Ajax: "Zo'n jongen wil je niet op de bank hebben"
Amrabat wil niet 'moddergooien': "Het gaat niet om mij, maar..."
Van Polen voorspelt lastig Ajax-duel: "Onderschat Excelsior niet"
Driessen schrijft Ajax-speler niet af: "In potentie de beste"
Míchel komt met update over Ajax-viertal: "Hebben nog tijd nodig"
Ajax treft Excelsior in Amsterdam: fraaie odds voor favoriet
Vermoedelijke opstelling Ajax: Míchel kiest opvallende linksbuiten
Amrabat onthult reden voor Ajax-keuze: "Op drie fronten meedoen"
Willem II-trainer over Ajacied: "Die genialiteit laat hij zien"
Dolberg geniet van Ajacied: "Fijn om met hem samen te spelen"
Mark van Bommel reageert: "Je moet er geen andere dingen bijhalen"
Woerts waarschuwt Ajax ondanks transferzomer: "Het is wel een gok"
Vink enthousiast over Ajax-besluit: "Hele verstandige keuze"
Reiziger heeft plaats voor één Ajacied in selectie Jong Oranje
Eredivisie drie weken plat: dit is de reden voor nieuwe herfststop
'Zeer slecht nieuws voor Ajax, rampweek op Europees gebied'
Xavi presenteert eerste Oranje-selectie: Ajax-spelers ontbreken
Dolberg geniet van 'monster' bij Ajax: "Heb een goede relatie"
Bouwman in Jong Oranje of het grote Oranje? "Komt nog te vroeg"
Tolu ontvangt prachtig nieuws na sterke seizoensstart bij Ajax
Ajax was concreet voor oud-speler AZ: "Clubs kwam er niet uit"