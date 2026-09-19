Ajax-debutant moet geduld hebben: "Dat was de grootste klap"

Mohamed Abdalla moest maandag vanaf de bank toekijken hoe Jong Ajax werd afgedroogd door Jong FC Utrecht (6-1). Een aantal maanden geleden was hij nog trefzeker bij zijn debuut in het eerste van Ajax. Het talent geeft toe dat hij in een moeilijke fase zit.

"Ik zit even in een moeilijke fase", erkent hij in gesprek met Ajax Life na het gelijkspel (0-0) met Jong Ajax tegen Roda JC. "Zeker in het begin had ik er zowel mentaal als fysiek last van. De grootste klap was de eerste keer dat ik hier op de bank werd gezet. Mijn hoofd liep vol. Ik bleef een beetje in die teleurstelling hangen en dat ga je een paar wedstrijden merken op het veld. Ik wilde me steeds graag bewijzen, maar dan ga je juist forceren. Nu probeer ik er zo goed mogelijk mee om te gaan. Ik hoop dat ik over een tijdje kan zeggen dat dit goed was voor mijn carrière.”

Abdalla zag afgelopen week Yves Bissouma eveneens worden aangetrokken. Hij beseft dat dit betekent dat hij geduldig zal moeten zijn om weer in het eerste mee te mogen doen. "Het middenveld is inmiddels vrij vol. Ze hebben daar best goede spelers. Uiteraard wil ik weer kansen krijgen in het eerste", spreekt hij zijn ambities uit.