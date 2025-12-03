Kick-off
Mike Verweij zag 'ongewenste gast' bij Ajax: "Schaamteloos"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax-debutant Nash maakt indruk: "Dat is goed en dát is Ajax"

Rik Engelbertink
bron: De Telegraaf
Pharell Nash tegen FC Groningen
Pharell Nash tegen FC Groningen Foto: © Pro Shots

Valentijn Driessen heeft de inhaalwedstrijd tussen Ajax en FC Groningen met lede ogen aangezien. Buiten het stadion werd er wederom vuurwerk afgestoken, wat tot grote verbazing bij Driessen leidde. Wél is de journalist te spreken over het werk van trainer Fred Grim. 

"Je vraagt je of er wel politie rondloopt bij het stadion. Het is een openbare ruimte en daar mag geen vuurwerk afgestoken worden. Dan denk ik: je loopt daar toch en je ziet gasten die daar vuurwerk afsteken? Dan pak je die toch op?", zegt Driessen in een video-item van De Telegraaf. "Dat was in de eerste en tweede helft het geval. Je kan blijkbaar ongestraft vuurwerk afsteken rondom het stadion."

Heeft het incident een positieve uitwerking gehad op de spelers van Ajax? "Ik denk en hoop het niet. Als speler moet je je focussen op de wedstrijd en moet dat langs je heen gaan. Ik denk dat de spelers ook angstig zijn geweest."

Keeper Jaros maakte het vuurwerk van wel heel dichtbij mee. "Er ontplofte een voetzoeker bij zijn voeten. En eerst bleef hij staan, maar toen zette hij het wel op een rennen en ging hij weg. Het is gewoon levensgevaarlijk. Maar twee dagen later bij een wedstrijd moet dat uit je gedachten vervangen zijn."

Vervolgens mocht Pharell Nash zijn debuut maken. "Het is doodzonde voor een debutant om in een leeg stadion te debuteren. Maar een trainer kan daar geen rekening mee houden. Hij moet denken aan het resultaat. Maar even daarvoor viel Steur al in en dat is goed en dát is Ajax. John Heitinga liet ook wel jonge spelers invallen, maar ze vielen vaak in bij een achterstand en dat moet je niet doen."

"Nu was er een 2-0 voorsprong en die jongens deden het best aardig. (Pharell red.) Nash heb ik niet zoveel van gezien, maar die had nog wel een kans op een doelpunt en Steur had 2 prima acties. Als je 2-0 voorstaat dan moet je eigen jeugdspelers brengen en zo hoort het en dat doet Fred Grim. Grim is een Ajacied, is hier opgegroeid en die heeft hier ook nog de Champions League gewonnen en dat hoort bij Ajax", besluit Driessen.

Gerelateerd:
Martin van Geel

Van Geel kon weer aan de slag: "Een topclub in het buitenland"

0
Owen Wijndal in duel met Marco Rente

FC Groningen-speler woest: "Je gaat liggen als een pussy, man"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Sean Steur
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis keihard na vuurwerkschandaal: "Ik was echt kwaad"

0
Brian Brobbey juicht

VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland

0
Ruben den Uil

Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"

0
Dick Lukkien

Dick Lukkien: "Volgens mij heeft Ajax wel vertrouwen getankt"

0
Martin van Geel

Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"

0
Kenneth Perez

Perez verbaasd door Ajax-enthousiasme: "Dat is de nieuwe held"

0
Fred Grim

Fred Grim krijgt advies: "Geef hem dan maar het vertrouwen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 Feyenoord 14 18 31
3 NEC Nijmegen 14 13 24
4 AZ 14 4 24
5 Ajax 14 6 23
6 FC Utrecht 14 6 21
7 FC Twente 14 3 20
8 FC Groningen 14 -2 20
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd