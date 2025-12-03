Ajax-debutant Nash maakt indruk: "Dat is goed en dát is Ajax"

Valentijn Driessen heeft de inhaalwedstrijd tussen Ajax en FC Groningen met lede ogen aangezien. Buiten het stadion werd er wederom vuurwerk afgestoken, wat tot grote verbazing bij Driessen leidde. Wél is de journalist te spreken over het werk van trainer Fred Grim.

"Je vraagt je of er wel politie rondloopt bij het stadion. Het is een openbare ruimte en daar mag geen vuurwerk afgestoken worden. Dan denk ik: je loopt daar toch en je ziet gasten die daar vuurwerk afsteken? Dan pak je die toch op?", zegt Driessen in een video-item van De Telegraaf. "Dat was in de eerste en tweede helft het geval. Je kan blijkbaar ongestraft vuurwerk afsteken rondom het stadion."

Heeft het incident een positieve uitwerking gehad op de spelers van Ajax? "Ik denk en hoop het niet. Als speler moet je je focussen op de wedstrijd en moet dat langs je heen gaan. Ik denk dat de spelers ook angstig zijn geweest."

Keeper Jaros maakte het vuurwerk van wel heel dichtbij mee. "Er ontplofte een voetzoeker bij zijn voeten. En eerst bleef hij staan, maar toen zette hij het wel op een rennen en ging hij weg. Het is gewoon levensgevaarlijk. Maar twee dagen later bij een wedstrijd moet dat uit je gedachten vervangen zijn."

Vervolgens mocht Pharell Nash zijn debuut maken. "Het is doodzonde voor een debutant om in een leeg stadion te debuteren. Maar een trainer kan daar geen rekening mee houden. Hij moet denken aan het resultaat. Maar even daarvoor viel Steur al in en dat is goed en dát is Ajax. John Heitinga liet ook wel jonge spelers invallen, maar ze vielen vaak in bij een achterstand en dat moet je niet doen."

"Nu was er een 2-0 voorsprong en die jongens deden het best aardig. (Pharell red.) Nash heb ik niet zoveel van gezien, maar die had nog wel een kans op een doelpunt en Steur had 2 prima acties. Als je 2-0 voorstaat dan moet je eigen jeugdspelers brengen en zo hoort het en dat doet Fred Grim. Grim is een Ajacied, is hier opgegroeid en die heeft hier ook nog de Champions League gewonnen en dat hoort bij Ajax", besluit Driessen.