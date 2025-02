Ajax-debutant over Farioli: "Dat is ook iets dat hij mij vertelt"

Jong Ajax nam het maandagavond met Steur in de basis op tegen SC Cambuur (1-1). De middenvelder leverde de assist op de enige treffer van de jonge Amsterdammers. Steur wordt op alle posities gebruikt op het middenveld van Jong Ajax, zodat hij kan wennen aan al die plekken. "Ja, in de jeugd is dat ook vaak gebeurd", steekt Steur van wal tegenover ESPN. "Mijn favoriete positie is op acht aan de linkerkant, maar ik vind het ook totaal niet erg om op tien of op zes te staan. Het is prima voor mij. Het maakt mij niet heel veel uit."

Steur debuteerde tegen Heracles in het eerste van Ajax. Met Bounida en Don-Angelo Konadu heeft Jong Ajax twee spelers die dat ook recentelijk meemaakte. "We praten zeker onderling met elkaar", laat Steur weten. "Nog niet op de manier van: nu gaan we het echt doen. Het gevoel van die eerste keer in de Arena. Dat is heel speciaal. Het is een trots moment dat je niet snel vergeet. Ik deed het met een hele goede vriend van me, Bounida. Samen debuteren, dat is ook heel erg mooi. Dat is iets dat we voor altijd onthouden natuurlijk."

Farioli is een man van hard werken. Dat is iets wat Steur naar eigen zeggen nog moet leren. "Het is zeker een uitdaging", laat de middenvelder weten. "Ik train regelmatig mee. Dat is ook iets dat hij mij vertelt. Dat is echt de basis. Honderd procent geven is de basis. Duels aangaan, duels winnen. Een vechter zijn. Daar ben ik mee aan de slag. Het is goed dat hij het me heeft verteld. Het is natuurlijk een uitdaging. Ik ben ermee bezig en hopelijk kan ik dat ontwikkelen en laten zien. Om zo een betere speler te worden."