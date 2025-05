'Ajax debuteert zondag al in nieuwe thuisshirt tegen Twente'

Ajax speelt zondagmiddag tegen FC Twente in het gloednieuwe thuisshirt voor het seizoen 2024/2025. Dat meldt Ajax Life . Hoewel het tenue pas afgelopen vrijdag officieel werd gepresenteerd, maken de Amsterdammers er op de laatste speeldag van het huidige seizoen al hun debuut in.

Het shirt is een eerbetoon aan 750 jaar Amsterdam. "In de nek van het shirt is een vaandel zichtbaar, met Amsterdam-oprichtingsjaar 1275, jubileumjaar 2025 en de drie Andreaskruisen", aldus de club bij de lancering.

Het klassieke Ajax-logo maakt een opvallende comeback en is het meest in het oog springende detail. Lang hoeven fans dus niet te wachten om het shirt in actie te zien. De wedstrijd tegen FC Twente zal om 14.30 uur in de Johan Cruijff ArenA afgetrapt worden.