'Ajax deed navraag bij Manchester United naar Oranje-international'
Ajax heeft deze zomer onderzocht of een komst van Joshua Zirkzee tot de mogelijkheden behoort. Volgens The Athletic hebben de Amsterdammers bij Manchester United navraag gedaan naar de situatie van de Nederlandse spits, maar een daadwerkelijke transfer lijkt inmiddels onwaarschijnlijk.
Naast Ajax zouden ook Juventus en twee niet bij naam genoemde Premier League-clubs belangstelling hebben getoond voor de zesvoudig Oranje-international. De interesse van Juventus was al eerder bekend, terwijl Ajax zich volgens het Engelse medium vooral informeerde naar de voorwaarden voor een mogelijke overstap.
Van een concreet vervolg lijkt echter geen sprake. Ajax heeft zich deze transferperiode al versterkt met Marcos Leonardo, terwijl ook Tolu Arokodare hard op weg zou zijn naar Amsterdam. Met de forse investeringen die voor beide aanvallers zijn gedaan, lijkt er nauwelijks nog ruimte om ook Zirkzee aan de selectie toe te voegen.
Voor de 24-jarige spits lijkt een vertrek uit Manchester United deze zomer wel een serieuze optie. Zirkzee kwam het afgelopen seizoen slechts mondjesmaat in actie en zou openstaan voor een nieuwe uitdaging. Naast Juventus wordt ook Como genoemd als mogelijke bestemming, al zou de Italiaanse club volgens de berichtgeving alleen door de zaakwaarnemer van Zirkzee op zijn naam zijn gewezen.
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