Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax deed navraag bij Manchester United naar Oranje-international'

Amber
bron: The Athletic
Joshua Zirkzee
Joshua Zirkzee Foto: © Pro Shots

Ajax heeft deze zomer onderzocht of een komst van Joshua Zirkzee tot de mogelijkheden behoort. Volgens The Athletic hebben de Amsterdammers bij Manchester United navraag gedaan naar de situatie van de Nederlandse spits, maar een daadwerkelijke transfer lijkt inmiddels onwaarschijnlijk.

Naast Ajax zouden ook Juventus en twee niet bij naam genoemde Premier League-clubs belangstelling hebben getoond voor de zesvoudig Oranje-international. De interesse van Juventus was al eerder bekend, terwijl Ajax zich volgens het Engelse medium vooral informeerde naar de voorwaarden voor een mogelijke overstap.

Van een concreet vervolg lijkt echter geen sprake. Ajax heeft zich deze transferperiode al versterkt met Marcos Leonardo, terwijl ook Tolu Arokodare hard op weg zou zijn naar Amsterdam. Met de forse investeringen die voor beide aanvallers zijn gedaan, lijkt er nauwelijks nog ruimte om ook Zirkzee aan de selectie toe te voegen.

Voor de 24-jarige spits lijkt een vertrek uit Manchester United deze zomer wel een serieuze optie. Zirkzee kwam het afgelopen seizoen slechts mondjesmaat in actie en zou openstaan voor een nieuwe uitdaging. Naast Juventus wordt ook Como genoemd als mogelijke bestemming, al zou de Italiaanse club volgens de berichtgeving alleen door de zaakwaarnemer van Zirkzee op zijn naam zijn gewezen.

Gerelateerd:
Roony Bardghji

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

0
Mika Godts

'Nieuw miljoenenbod voor Mika Godts onderweg naar Amsterdam'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws