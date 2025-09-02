Ajax transfergeruchten en nieuws
'Ajax deed navraag naar Lazio Roma-aanvaller Tijjani Noslin'
Tijjani Noslin baalt na zijn gemiste strafschop Foto: © Pro Shots
Ajax gaat zich versterken met Kasper Dolberg, maar daar lijkt het wel bij te blijven in Amsterdam. De club deed echter nog wel navraag naar Lazio Roma-aanvaller Tijjani Noslin.
De voetballer was dinsdagavond te gast in de Deadlineday Show van ESPN, waarna de nodige geruchten de kop opstaken over een mogelijke overstap naar de Johan Cruijff Arena. Ajax heeft vandaag ook wel degelijk navraag gedaan naar Noslin, maar de vleugelaanvaller was niet haalbaar.
Zijn werkgever Lazio Roma heeft namelijk een transferblock ontvangen, waardoor de club geen spelers mag kopen. Mede daardoor mag Noslin niet vertrekken bij de club uit de Italiaanse hoofdstad, zo meldt journalist Johan Inan van het Algemeen Dagblad.
