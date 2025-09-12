AD Voetbalpodcast
'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax deelt nieuwe ratings videogame EAFC26: niemand boven de 80

Tom
bron: Instagram
De Johan Cruijff ArenA
De Johan Cruijff ArenA Foto: © Orange Pictures

Ajax heeft via Instagram de nieuwe ratings van de spelers voor de videogame EAFC gedeeld. Bij de Amsterdammers is er geen enkele speler boven de 80, wat in eerdere jaren vaak wel het geval was. 

Het spel EAFC 26 komt officieel over twee weken pas uit, maar de ratings van alle spelers zijn inmiddels al bekend. Elf Ajacieden hebben een zogeheten 'gouden kaart', tien spelers moeten het doen met een zilveren kaart en vijf talenten hebben een bronzen kaartje gekregen.

Taylor, Sutalo, Berghuis en Weghorst worden gezien als de beste spelers van het huidige Ajax. Zij hebben alle vier dezelfde rating, namelijk 78. Dolberg, Klaassen en Ikatura hebben allemaal een rating van 77 gekregen. Twee kersverse Ajacieden - Oscar Gloukh en Raúl Moro - volgen met een rating van 76. Youri Baas en Remko Pasveer zijn allebei ook nog goud,  zij hebben een rating van 75. 

0 reacties
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
