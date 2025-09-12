Ajax deelt nieuwe ratings videogame EAFC26: niemand boven de 80

Ajax heeft via Instagram de nieuwe ratings van de spelers voor de videogame EAFC gedeeld. Bij de Amsterdammers is er geen enkele speler boven de 80, wat in eerdere jaren vaak wel het geval was.

Het spel EAFC 26 komt officieel over twee weken pas uit, maar de ratings van alle spelers zijn inmiddels al bekend. Elf Ajacieden hebben een zogeheten 'gouden kaart', tien spelers moeten het doen met een zilveren kaart en vijf talenten hebben een bronzen kaartje gekregen.

Taylor, Sutalo, Berghuis en Weghorst worden gezien als de beste spelers van het huidige Ajax. Zij hebben alle vier dezelfde rating, namelijk 78. Dolberg, Klaassen en Ikatura hebben allemaal een rating van 77 gekregen. Twee kersverse Ajacieden - Oscar Gloukh en Raúl Moro - volgen met een rating van 76. Youri Baas en Remko Pasveer zijn allebei ook nog goud, zij hebben een rating van 75.