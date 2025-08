Ajax deelt paspoorten uit: "In Amsterdam noemen we het branie"

Dit staat er in het Ajax-paspoort:

Ajax is een voetbalclub Wij spelen om te winnen altijd en overal Ajax1 is de graadmeter Welkom in Amsterdam Bij Ajax leer je beter voetballen Ajax is niet makkelijk Niemand is groter dan Ajax De code van de kleedkamer Het Ajax-systeem bestaat niet Simpel is het moeilijkst Voetbal is een denksport Creativiteit maakt het verschil Wij willen Ajax zien Eens Ajacied, altijd Ajacied

De punten zijn ook toegelicht. "Wij zijn Ajax. Wij zijn voor niemand bang. Wij vallen aan. Met en zonder bal. Met zoveel mogelijk spelers uit eigen opleiding. Dat is de Ajax-manier. Als je er niet in gelooft is het grootspraak. In Amsterdam noemen we het branie", staat er bijvoorbeeld bij punt 2.