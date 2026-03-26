Ajax deelt plannen Nieuwe Toekomst: "Moet visitekaartje worden"

Ajax heeft maandagavond in de gemeente Ouder-Amstel meer duidelijkheid verschaft over de verdere uitrol van 'De Nieuwe Toekomst'. Het hypermoderne trainingscomplex moet de komende jaren verder gestalte krijgen, met als absolute blikvanger een nieuw mini-stadion dat het kloppende hart en het publieke gezicht van de club moet gaan vormen.

De metamorfose van het sportpark is al sinds 2023 in volle gang en wordt in drie grote fases uitgerold. Afgelopen december werd de eerste belangrijke mijlpaal gevierd met de opening van het hoofdgebouw, dat inmiddels in gebruik is genomen door de eerste elftallen van de mannen- en vrouwentak. Eind 2028 moet ook het state-of-the-art gebouw voor de befaamde jeugdopleiding klaar zijn voor gebruik.

Als die eerste twee fases zijn afgerond, verlegt Ajax de focus naar het sluitstuk van het masterplan. Lokale krant Weekblad Ouder-Amstel was aanwezig bij de presentatie en noteert: "Fase drie omvat de herontwikkeling van parkeerlocatie P2." Op deze plek moet het nieuwe mini-stadion verrijzen, bedoeld voor de thuiswedstrijden van de vrouwentak van Ajax, Jong Ajax en de diverse jeugdelftallen. Daarnaast komen er op deze locatie nog eens twee velden, kantoren en allerlei andere sportvoorzieningen. Het doel van de Amsterdamse club is helder: "Dit deel van het complex moet het openbare visitekaartje van Ajax worden, met publieksvoorzieningen zoals een museum, een fanshop en beperkte commerciële ruimte", aldus het weekblad.

Het nieuwe stukje Toekomst is niet alleen ontworpen met het oog op topsport, maar moet ook een prettige verblijfsplek worden. Het lokale medium zag dat Ajax goed heeft geluisterd naar eerdere feedback uit de omgeving: "Eerdere aandachtspunten uit de informatiesessie zijn verwerkt in de plannen, waaronder een centraal ontmoetingsplein, aandacht voor sociale veiligheid, groene zones en ruimte voor cultuur en creatieve werkplekken."

Voordat de eerste bal rolt in het nieuwe stadion, moeten er nog wel de nodige stappen worden gezet in het zogenaamde participatietraject. "Over de verdere uitwerking volgt nog overleg met Duivendrecht, Ouderkerk en Amsterdam-Zuidoost. De bouw van het stadion is gepland in 2029", besluit Weekblad Ouder-Amstel.