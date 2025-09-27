Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Ajax

Ajax definitief zonder fans in eerste uitduel Champions League

Sara
bron: Algemeen Dagblad
Ajax-fans in het uitvak bij Eintracht Frankfurt
Ajax-fans in het uitvak bij Eintracht Frankfurt Foto: © Pro Shots

Ajax-fans zijn dinsdag definitief niet welkom in Frankrijk bij de Champions League-wedstrijd tegen Olympique Marseille. Dat wordt zaterdag gemeld in de staatskrant. Eerder hadden lokale autoriteiten al aangegeven lever geen Ajax-fans in de stad te hebben.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken verbiedt door het hele land "elke individuele of gezamenlijke reis, met welk vervoermiddel dan ook, van iedereen die zich voordoet als supporter van Ajax."

Volgens het besluit leiden uitwedstrijden van Ajax "zeer vaak tot verstoring van de openbare orde door het gewelddadige gedrag van bepaalde supporters." Ook wordt de rivaliteit tussen de supporters van Ajax en Marseille "al vele jaren gekenmerkt door vijandigheid", citeert het Algemeen Dagblad

In 2023 werd het Ajax-fans al verboden naar het onderlinge Europa League-duel in Marseille te komen. Elf fans gingen alsnog en werden toen gearresteerd. Daar wordt Ajax volgens de supportersvereniging nu ook voor gestraft.

Ajax Champions League
