Ajax dendert door en legt opnieuw talent vast: "Mooie toekomst"
Ajax heeft Jeshurun Simeon gecontracteerd. De zestienjarige aanvaller heeft zijn handtekening gezet onder een contract dat loopt tot en met 30 juni 2028. Eerder op de zaterdag werd ook Denzel Darko al vastgelegd door de Amsterdamse club.
Simeon speelt sinds de zomer van 2020 in de jeugdopleiding van Ajax. Sindsdien doorliep hij meerdere jeugdelftallen en maakt hij dit seizoen deel uit van de selectie van Ajax O19. De jongeling tekent nu zijn eerste profcontract.
Directeur Voetbal Marijn Beuker is blij met het vastleggen van het talent, zo laat hij weten via de officiële kanalen. "Jeshurun is een speler waarvoor men naar het stadion komt. Hij voegt veel snelheid toe aan het team en met zijn dribbels kan hij de ruimtes op de helft van de tegenstander goed benutten. Jeshurun is een creatieve en doelgerichte speler die het spel kan openbreken. Wij kijken uit naar zijn verdere ontwikkeling en hebben vertrouwen in een mooie toekomst voor hem in het shirt van Ajax."
