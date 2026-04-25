Meldingen
2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax

Ajax dendert door en legt opnieuw talent vast: "Mooie toekomst"

Sara
bron: Ajax
Ajax Onder 19
Ajax Onder 19 Foto: © Pro Shots

Ajax heeft Jeshurun Simeon gecontracteerd. De zestienjarige aanvaller heeft zijn handtekening gezet onder een contract dat loopt tot en met 30 juni 2028. Eerder op de zaterdag werd ook Denzel Darko al vastgelegd door de Amsterdamse club. 

Simeon speelt sinds de zomer van 2020 in de jeugdopleiding van Ajax. Sindsdien doorliep hij meerdere jeugdelftallen en maakt hij dit seizoen deel uit van de selectie van Ajax O19. De jongeling tekent nu zijn eerste profcontract. 

Directeur Voetbal Marijn Beuker is blij met het vastleggen van het talent, zo laat hij weten via de officiële kanalen. "Jeshurun is een speler waarvoor men naar het stadion komt. Hij voegt veel snelheid toe aan het team en met zijn dribbels kan hij de ruimtes op de helft van de tegenstander goed benutten. Jeshurun is een creatieve en doelgerichte speler die het spel kan openbreken. Wij kijken uit naar zijn verdere ontwikkeling en hebben vertrouwen in een mooie toekomst voor hem in het shirt van Ajax."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Youri Baas

El Ahmadi looft Ajacied: "Dat heeft ook met Youri Baas te maken"

0
Óscar García

Opstelling Ajax bekend: Regeer keert na blessure terug in de basis

0
Lees meer:
Ajax Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wout Weghorst knuffelt Steven Berghuis na een goal

Wout Weghorst alsnog van Ajax naar FC Twente? "De weg ligt open"

0
Jong Ajax viert goal van Don O'Niel

VIDEO | Samenvatting: Jong Ajax dankzij Don O'Niel langs Jong PSV

0
Rafael van der Vaart

Van der Leegte clashte met Van der Vaart: "Maakte haar helemaal af"

0
Ronald Koeman jr. en Jeff Hardeveld

Telstar-speler naar Ajax? "Wil het liefst in Nederland blijven"

0
Paul Reverson

VIDEO | Ajax gaat ook in oefenduel met FC Twente nipt onderuit

0
Maher Carrizo

Garcia geeft talenten de kans: Carrizo en Bounida in de basis

0
Erik ten Hag in De Grolsch Veste

FC Twente de markt op? "Ten Hag heeft hem toen ook meegenomen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws