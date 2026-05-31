'Ajax denkt aan de komst van zeer groot talent van Fenerbahçe'

Gijs Kila
bron: TRT Spor
Alaettin Ekici
Alaettin Ekici Foto: © BSR Agency

Ajax volgt de ontwikkelingen van Alaettin Ekici op de voet. Volgens het Turkse TRT Spor staat de zeventienjarige aanvaller van Fenerbahçe op de radar van de Amsterdamse club.

Ekici speelt sinds 2019 in de jeugdopleiding van Fenerbahçe en maakte dit seizoen vooral indruk bij het Onder 19-team. In negen competitiewedstrijden was de vleugelaanvaller goed voor zeven doelpunten. Daarnaast debuteerde hij al in het eerste elftal van de Turkse topclub.

Zijn eerste minuten bij de hoofdmacht maakte Ekici in december tijdens een bekerwedstrijd tegen Beşiktaş. Later in het seizoen kreeg hij ook speelminuten op het Europese toneel. In februari viel hij een kwartier voor tijd in tijdens het Europa League-duel met Nottingham Forest.

De Turkse jeugdinternational kende over alle leeftijdscategorieën een productief seizoen. Ekici was in totaal betrokken bij 44 doelpunten, met 28 treffers en zestien assists.

Volgens TRT Spor heeft Ajax de aanvaller opgenomen op een uitgebreide lijst met potentiële versterkingen. De Amsterdammers zouden zijn ontwikkeling nauwlettend volgen, al is er vooralsnog geen sprake van een concreet bod.

Fenerbahçe legde het talent in november vast met zijn eerste profcontract. Daardoor ligt Ekici nog tot medio 2028 onder contract bij de Turkse topclub.

