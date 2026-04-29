'Ajax denkt aan Eredivisie-bekende als mogelijke opvolger Godts'
Million Manhoef zou op de radar staan bij Ajax. Dat schrijft het Engelse TeamTalk.
Nu Mika Godts aan een goed seizoen bezig is wordt de vleugelaanvaller al gelinkt aan grotere clubs. Ajax zou de Belg zomaar komende zomer al kwijt kunnen raken. Volgens TeamTalk kijken de Amsterdammers alvast naar mogelijke opvolgers.
Eén daarvan is naar verluidt Manhoef. De vleugelaanvaller met een verleden bij Vitesse is bezig aan zijn derde seizoen bij Stoke City nadat hij in de winter van 2024 voor vier miljoen werd opgepikt uit Arnhem.
Ajax is niet de enige geïnteresseerde club. Ook de gedegradeerde Premier League-club Wolverhampton Wanderers en Coventry City, dat volgend seizoen wel op het hoogste niveau in Engeland speelt, hebben naar verluidt interesse in de Nederlander.
