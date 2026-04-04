2026-03-25
'Ajax denkt aan Mexicaanse Pedri; ook Feyenoord volgt supertalent'

Joram
bron: Marca
Gilberto Mora
Gilberto Mora Foto: © Pro Shots

Niet alleen Feyenoord, maar ook Ajax zou interesse hebben in het Mexicaanse supertalent Gilberto Mora. Dat meldt de Mexicaanse tak van Marca. De 17-jarige middenvelder speelt sinds de zomer van 2024 al in het eerste elftal van Club Tijuana en wordt in eigen land gezien als een enorm groot talent.

Hij wordt zelfs al de 'Mexicaanse Pedri' genoemd. Eerder kwam Récord al met het nieuws dat Feyenoord Mora op de radar heeft, maar nu lijkt Ajax dus ook mee te kijken. Of één van beide clubs al concreet contact heeft gelegd, is niet duidelijk. Wel is zeker dat de concurrentie stevig is, want ook clubs als Napoli, AC Milan, Sporting Portugal en FC Porto zouden hem volgen. 

Als Feyenoord of Ajax echt wil doorpakken, moet er flink betaald worden voor het Mexicaanse supertalent. Volgens Marca vraagt Club Tijuana momenteel ongeveer tien miljoen euro voor Gilberto Mora, die ondanks zijn jonge leeftijd al vijf interlands voor het Mexicaanse elftal speelde.

Gerelateerd:
Kennynho Kasanwirjo bij Ajax

Ajax-talent debuteert: "Heb aangetoond dat ik het niveau aankan"

Míchel Sánchez

'Ajax staat voor groot obstakel om Míchel te halen als trainer'

Robert Maaskant

Robert Maaskant kijkt naar Ajax: "Raken teveel punten kwijt"

Danny Hoesen bij Ajax

Vriendin oud-Ajacied Hoesen stapte uit het leven: "Pure pijn"

Wedstrijdbal Eredivisie 2025/2026

'Oplossing in paspoortgate nabij': "Het heeft me verbaasd dat..."

Edwin van der Sar

'Van der Sar kreeg dildo bij onderhandeling': "Voor zijn vrouw"

Alex Kroes in de Johan Cruijff Arena

Kroes doet boekje open na vertrek bij Ajax: "Zwaar overdreven"

Alex Kroes

Kroes ziet reden voor falen bij Ajax: "Het is bijna onbegonnen"

Xanne Kip krijgt de felicitaties na een Ajax-goal

Samenvatting: Ajax Vrouwen verslaat PEC Zwolle, opmerkelijke kaart

