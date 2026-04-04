'Ajax denkt aan Mexicaanse Pedri; ook Feyenoord volgt supertalent'

Niet alleen Feyenoord, maar ook Ajax zou interesse hebben in het Mexicaanse supertalent Gilberto Mora. Dat meldt de Mexicaanse tak van Marca . De 17-jarige middenvelder speelt sinds de zomer van 2024 al in het eerste elftal van Club Tijuana en wordt in eigen land gezien als een enorm groot talent.

Hij wordt zelfs al de 'Mexicaanse Pedri' genoemd. Eerder kwam Récord al met het nieuws dat Feyenoord Mora op de radar heeft, maar nu lijkt Ajax dus ook mee te kijken. Of één van beide clubs al concreet contact heeft gelegd, is niet duidelijk. Wel is zeker dat de concurrentie stevig is, want ook clubs als Napoli, AC Milan, Sporting Portugal en FC Porto zouden hem volgen.

Als Feyenoord of Ajax echt wil doorpakken, moet er flink betaald worden voor het Mexicaanse supertalent. Volgens Marca vraagt Club Tijuana momenteel ongeveer tien miljoen euro voor Gilberto Mora, die ondanks zijn jonge leeftijd al vijf interlands voor het Mexicaanse elftal speelde.