'Ajax denkt aan Noa Lang en mikt op nog vier à vijf aanwinsten'

Ajax is ondanks de komst van Julian Brandt en Marc-André ter Stegen nog niet uitgeshopt. Volgens De Telegraaf wil de Amsterdamse club zich deze transferperiode op nog vier of vijf posities versterken. Daarbij wordt Noa Lang genoemd als mogelijke opvolger van Mika Godts, mocht de Belg alsnog vertrekken.

Met de eerdere aanwinsten Daley Blind, Caio Henrique, Marcos Leonardo en Tolu Arokodare heeft Ajax al flink geïnvesteerd in de selectie. De komst van Brandt kwam volgens De Telegraaf 'als een donderslag bij heldere hemel', terwijl de presentatie van Ter Stegen op korte termijn wordt verwacht. "En dan is Jordi Cruijff nog lang niet klaar."

Een mogelijk vertrek van Godts naar Paris Saint-Germain kan de transferplannen verder in een stroomversnelling brengen. In dat scenario wil Ajax volgens de krant nog twee verdedigers, een verdedigende middenvelder en twee aanvallers aantrekken.