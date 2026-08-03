Meldingen
2026-07-23
De tattoo op de rug van Maher Carrizo
Maher Carrizo en Mokio onthullen nieuw uitshirt Ajax: "Oranje"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Ajax denkt aan Noa Lang en mikt op nog vier à vijf aanwinsten'

Joram
Noa Lang bij Napoli
Noa Lang bij Napoli Foto: © BSR Agency

Ajax is ondanks de komst van Julian Brandt en Marc-André ter Stegen nog niet uitgeshopt. Volgens De Telegraaf wil de Amsterdamse club zich deze transferperiode op nog vier of vijf posities versterken. Daarbij wordt Noa Lang genoemd als mogelijke opvolger van Mika Godts, mocht de Belg alsnog vertrekken.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Met de eerdere aanwinsten Daley Blind, Caio Henrique, Marcos Leonardo en Tolu Arokodare heeft Ajax al flink geïnvesteerd in de selectie. De komst van Brandt kwam volgens De Telegraaf 'als een donderslag bij heldere hemel', terwijl de presentatie van Ter Stegen op korte termijn wordt verwacht. "En dan is Jordi Cruijff nog lang niet klaar."

Een mogelijk vertrek van Godts naar Paris Saint-Germain kan de transferplannen verder in een stroomversnelling brengen. In dat scenario wil Ajax volgens de krant nog twee verdedigers, een verdedigende middenvelder en twee aanvallers aantrekken.

"De eventuele zilvervloot die vanuit Parijs komt binnenvaren, zou de komst van Edson Álvarez onmiddellijk mogelijk maken en als vervanger van Godts wordt serieus aan Noa Lang gedacht", schrijft De Telegraaf.

Wel is het nog onzeker of Lang daadwerkelijk de eerste keuze is. De aanvaller van Napoli zou alleen in beeld blijven als hij zich volledig in dienst van het elftal wil opstellen. "Mocht Ajax vol op hem inzetten, dan zal de excentrieke ex-Ajacied zich wel ondergeschikt moeten willen maken aan het team." Mocht dat niet het geval zijn, dan ziet Ajax af van zijn komst, aldus De Telegraaf.

Doe mee aan de voorspellingscompetitie van Ajax1.nl!

De Eredivisie begint op vrijdag 7 augustus. Hoe gaat Ajax het doen? Doe gratis mee aan de voorspellingscompetitie van Ajax1.nl op Scorito!

Schrijf je in!
Gerelateerd:
Loting Conference League

Ajax kan deze tien clubs treffen in play-offs Conference League

0
Peter Bosz

Bosz grapt over Ajax-transfers: "Lig elke nacht bibberend in bed"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten Ajax historie & oud-spelers Noa Lang
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mika Godts

'Transfer van Mika Godts wordt in de komende dagen afgerond'

0
Erik ten Hag

'Erik ten Hag wil voormalig Ajax-talent wegkapen bij Feyenoord'

0
Dusan Tadic tijdens de warming-up

Verweij over salaris Tadic: "Schijnt echt stukken minder te zijn"

0
Ajax-spelers kijken toe bij een oefenduel in de Johan Cruijff Arena

Wijndal krijgt speciale rol bij Ajax: "Ruit van Cruijff is terug"

0
Maurice Steijn

Steijn wijst naar Farioli: "Hij maakte hem juist heel groot"

0
Wout Weghorst met het Nederlands elftal in de Johan Cruijff Arena

'Wout Weghorst spreekt Oranje-vedetten aan': "Op hun fouten"

0
Jan Willem van Dop

Jan-Willem van Dop: "Als Ajax komt, moet het bod goed zijn..."

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ajax kan deze tien clubs treffen in play-offs Conference League

Bosz grapt over Ajax-transfers: "Lig elke nacht bibberend in bed"

'Ajax denkt aan Noa Lang en mikt op nog vier à vijf aanwinsten'

Michel over Brandt: "Ik zie dat als de beste positie voor hem"

'Transfer van Mika Godts wordt in de komende dagen afgerond'

'Duidelijke houding Frankfurt lijkt slecht nieuws voor Gaaei'

Arokodare na zijn debuut: "Ik zou zeker graag met hem spelen"

"Cruijff heeft zijn lot min of meer verbonden aan de prestaties"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws