'Ajax denkt aan Noa Lang en mikt op nog vier à vijf aanwinsten'
Ajax is ondanks de komst van Julian Brandt en Marc-André ter Stegen nog niet uitgeshopt. Volgens De Telegraaf wil de Amsterdamse club zich deze transferperiode op nog vier of vijf posities versterken. Daarbij wordt Noa Lang genoemd als mogelijke opvolger van Mika Godts, mocht de Belg alsnog vertrekken.
Met de eerdere aanwinsten Daley Blind, Caio Henrique, Marcos Leonardo en Tolu Arokodare heeft Ajax al flink geïnvesteerd in de selectie. De komst van Brandt kwam volgens De Telegraaf 'als een donderslag bij heldere hemel', terwijl de presentatie van Ter Stegen op korte termijn wordt verwacht. "En dan is Jordi Cruijff nog lang niet klaar."
Een mogelijk vertrek van Godts naar Paris Saint-Germain kan de transferplannen verder in een stroomversnelling brengen. In dat scenario wil Ajax volgens de krant nog twee verdedigers, een verdedigende middenvelder en twee aanvallers aantrekken.
"De eventuele zilvervloot die vanuit Parijs komt binnenvaren, zou de komst van Edson Álvarez onmiddellijk mogelijk maken en als vervanger van Godts wordt serieus aan Noa Lang gedacht", schrijft De Telegraaf.
Wel is het nog onzeker of Lang daadwerkelijk de eerste keuze is. De aanvaller van Napoli zou alleen in beeld blijven als hij zich volledig in dienst van het elftal wil opstellen. "Mocht Ajax vol op hem inzetten, dan zal de excentrieke ex-Ajacied zich wel ondergeschikt moeten willen maken aan het team." Mocht dat niet het geval zijn, dan ziet Ajax af van zijn komst, aldus De Telegraaf.
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