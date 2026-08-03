Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Ajax denkt aan Noa Lang en mikt op nog vier à vijf aanwinsten'

Joram
Noa Lang bij Napoli
Noa Lang bij Napoli Foto: © BSR Agency

Ajax is ondanks de komst van Julian Brandt en Marc-André ter Stegen nog niet uitgeshopt. Volgens De Telegraaf wil de Amsterdamse club zich deze transferperiode op nog vier of vijf posities versterken. Daarbij wordt Noa Lang genoemd als mogelijke opvolger van Mika Godts, mocht de Belg alsnog vertrekken.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Met de eerdere aanwinsten Daley Blind, Caio Henrique, Marcos Leonardo en Tolu Arokodare heeft Ajax al flink geïnvesteerd in de selectie. De komst van Brandt kwam volgens De Telegraaf 'als een donderslag bij heldere hemel', terwijl de presentatie van Ter Stegen op korte termijn wordt verwacht. "En dan is Jordi Cruijff nog lang niet klaar."

Een mogelijk vertrek van Godts naar Paris Saint-Germain kan de transferplannen verder in een stroomversnelling brengen. In dat scenario wil Ajax volgens de krant nog twee verdedigers, een verdedigende middenvelder en twee aanvallers aantrekken.

"De eventuele zilvervloot die vanuit Parijs komt binnenvaren, zou de komst van Edson Álvarez onmiddellijk mogelijk maken en als vervanger van Godts wordt serieus aan Noa Lang gedacht", schrijft De Telegraaf.

Wel is het nog onzeker of Lang daadwerkelijk de eerste keuze is. De aanvaller van Napoli zou alleen in beeld blijven als hij zich volledig in dienst van het elftal wil opstellen. "Mocht Ajax vol op hem inzetten, dan zal de excentrieke ex-Ajacied zich wel ondergeschikt moeten willen maken aan het team." Mocht dat niet het geval zijn, dan ziet Ajax af van zijn komst, aldus De Telegraaf.

Gerelateerd:
Dusan Tadic bij NEC Nijmegen

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

0
Trainer Míchel van Ajax

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten Ajax historie & oud-spelers Noa Lang
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws