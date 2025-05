'Ajax denkt aan terughalen spits, concurrentie uit Premier League'

Ajax is echter niet de enige geïnteresseerde in de 27-jarige spits. Ook Lille en promovendi Burnley en Leeds United worden genoemd. Afgelopen seizoen vond hij 24 keer het net in 45 optredens voor Anderlecht. Dolberg ligt nog vast tot medio 2027.

Dolberg is een bekende in Amsterdam. De Deen kwam in 2015 in de jeugdopleiding van Ajax terecht en brak daarna spectaculair door bij het eerste. In 2019 maakte hij een miljoenentransfer naar OGC Nice, maar in Frankrijk was hij een stuk minder trefzeker. Via Sevilla en TSG Hoffenheim kwam hij twee jaar geleden bij Anderlecht terecht.