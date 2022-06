Geschreven door Idse Geurts 03 jun 2022 om 09:06

Ajax wil Jasper Cillessen terughalen naar Amsterdam. Dit meldt de Spaanse journalist Julio Insa op Twitter. Naar verluidt heeft de club zelfs al een bod uitgebracht op de 33-jarige doelman. Ajax moet echter wel haast maken, mocht Cillessen daadwerkelijk een topprioriteit zijn. Insa meldt namelijk dat een andere Europese club ook een bod heeft uitgebracht op de Nederlander.

De laatste weken is Ajax druk op zoek naar een nieuwe doelman. Aangezien André Onana transfervrij is vetrokken, Maarten Stekelenburg en Remko Pasveer al op leeftijd raken en Jay Gorter weer ervaring mist, lijkt Ajax met een klein keepersprobleem te zitten. Nu lijken de Amsterdammers wel bereid om te investeren voor deze positie. De afgelopen week passeerde immers ook de naam van Mark Flekken de revue als mogelijk nieuwe doelman van Ajax.

Nu lijkt dus Jasper Cillessen ook een doelwit voor Ajax. Een transfer van Cillessen naar Ajax betekent een terugkeer voor de doelman op het oude nest. Cillessen was tussen 2011 en 2016 immers ook speler van Ajax. Wel is deze interesse voor Cillessen opvallend te noemen. Eerder deze week werd de doelman ook al gelinkt aan PSV. De Eindhovenaren lijken echter af te zien van een mogelijke transfer. Ze zouden twijfels hebben over de kwaliteiten van Cillessen. Wellicht ziet Ajax dus iets in de doelman wat men bij PSV niet ziet.