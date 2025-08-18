Kick-Off
Mike Verweij onthult: "Hij is niet kandidaat nummer één bij Ajax"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Ajax denkt echt serieus na over de terugkeer van Daley Blind'

Gijs Kila
bron: Voetbal International
Daley Blind in La Liga
Daley Blind in La Liga Foto: © Pro Shots

De transferzomer van Ajax is nog allesbehalve voorbij. Meest concreet lijkt op dit moment het aanstaande vertrek van middenvelder Sivert Mannsverk, die de club mogelijk gaat verlaten.

Volgens clubwatcher Tim van Duijn van Voetbal International is een transfer van Mannsverk naar het buitenland in de maak. "Niets is zeker tot de handtekening staat", meldt hij op X, "maar Mannsverk lijkt de volgende vertrekker te worden."

De naam van Edson Álvarez, de Mexicaanse middenvelder, wordt al enige tijd gelinkt aan Ajax. De komst van de 23-jarige controleur is "allesbehalve van de baan", zo laat Van Duijn weten. Álvarez zou als een directe versterking voor de ‘zespositie’ worden gezien: een plek waar Ajax in de openingswedstrijden van het seizoen zichtbaar kwetsbaar oogde.

Daarnaast valt een oude bekende opnieuw op de burelen van de Johan Cruijff ArenA: Daley Blind. De routinier zou volgens Van Duijn "een optie zijn als er ruimte komt en hij weinig kost."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk wijst naar Ajacied: "PSV moet hem kopen!"

0
Arno Vermeulen

Arno Vermeulen: "Ajax mag blij zijn dat hij mocht blijven staan"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 2 8 6
2 Feyenoord 2 3 6
3 PEC Zwolle 2 3 6
4 Ajax 2 2 4
5 PSV 1 5 3
6 FC Utrecht 1 4 3
7 AZ 1 3 3
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd