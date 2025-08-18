'Ajax denkt echt serieus na over de terugkeer van Daley Blind'

De transferzomer van Ajax is nog allesbehalve voorbij. Meest concreet lijkt op dit moment het aanstaande vertrek van middenvelder Sivert Mannsverk, die de club mogelijk gaat verlaten.

Volgens clubwatcher Tim van Duijn van Voetbal International is een transfer van Mannsverk naar het buitenland in de maak. "Niets is zeker tot de handtekening staat", meldt hij op X, "maar Mannsverk lijkt de volgende vertrekker te worden."

De naam van Edson Álvarez, de Mexicaanse middenvelder, wordt al enige tijd gelinkt aan Ajax. De komst van de 23-jarige controleur is "allesbehalve van de baan", zo laat Van Duijn weten. Álvarez zou als een directe versterking voor de ‘zespositie’ worden gezien: een plek waar Ajax in de openingswedstrijden van het seizoen zichtbaar kwetsbaar oogde.

Daarnaast valt een oude bekende opnieuw op de burelen van de Johan Cruijff ArenA: Daley Blind. De routinier zou volgens Van Duijn "een optie zijn als er ruimte komt en hij weinig kost."