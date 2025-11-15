Ajax denkt hardop na over beurspositie: "Alle opties onderzoeken"

Nu het opnieuw onrustig is bij Ajax, klinken er steeds meer geluiden dat de club het bestuursmodel moet veranderen en van de beurs af moet. "De rvc gaat samen met de bestuursraad en directie onderzoeken hoe we efficiënter en effectiever kunnen samenwerken", citeert Voetbal International Dirk Anbeek, vicevoorzitter van de RvC, vrijdag tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. "Denk daarbij vooral aan de financiële en juridische structuur van de vennootschap, waar de beursnotering onderdeel van is."

Anbeek laat weten dat er nog geen beslissing is genomen. "Concludeert u alstublieft nu niet: Ajax wil van de beurs af, dat is op dit moment onjuist", benadrukt hij. "Wij gaan alle opties onderzoeken om te kijken hoe we dit voetbalbedrijf weer efficiënter en effectiever kunnen maken. Maar in dat onderzoek naar de structuur neemt ook de beursnotering een plaats in."