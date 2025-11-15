Kick-off
Geelen bevestigt: zoektocht naar nieuwe trainer geen topprioriteit
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Ajax denkt hardop na over beurspositie: "Alle opties onderzoeken"

Max
bron: Voetbal International
Het logo van Ajax aan de Johan Cruijff Arena
Het logo van Ajax aan de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Ajax onderzoekt alle opties om de club beter bestuurbaar te maken. Daarbij zal ook de positie op de beurs besproken worden. 

Nu het opnieuw onrustig is bij Ajax, klinken er steeds meer geluiden dat de club het bestuursmodel moet veranderen en van de beurs af moet. "De rvc gaat samen met de bestuursraad en directie onderzoeken hoe we efficiënter en effectiever kunnen samenwerken", citeert Voetbal International Dirk Anbeek, vicevoorzitter van de RvC, vrijdag tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. "Denk daarbij vooral aan de financiële en juridische structuur van de vennootschap, waar de beursnotering onderdeel van is."

Anbeek laat weten dat er nog geen beslissing is genomen. "Concludeert u alstublieft nu niet: Ajax wil van de beurs af, dat is op dit moment onjuist", benadrukt hij. "Wij gaan alle opties onderzoeken om te kijken hoe we dit voetbalbedrijf weer efficiënter en effectiever kunnen maken. Maar in dat onderzoek naar de structuur neemt ook de beursnotering een plaats in."

Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
