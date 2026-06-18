'Ajax denkt serieus aan verrassende terugkeer van oud-Ajacied'
Ajax overweegt serieus om Bertrand Traoré opnieuw naar Amsterdam te halen. Dat meldt AfricaFoot. De 30-jarige aanvaller is transfervrij nadat zijn aflopende contract bij Sunderland niet werd verlengd.
Volgens het medium staat Traoré nog altijd hoog aangeschreven binnen de clubleiding van Ajax. De Burkinees speelde eerder al twee periodes in de Johan Cruijff ArenA en wordt gezien als een speler die met zijn ervaring en technische kwaliteiten direct van waarde kan zijn voor de selectie.
Ajax zou momenteel de voorwaarden voor een mogelijke terugkeer onderzoeken. Van concrete onderhandelingen is vooralsnog geen sprake, maar de interesse vanuit Amsterdam zou wel serieus zijn.
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'Ajax denkt serieus aan verrassende terugkeer van oud-Ajacied'
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