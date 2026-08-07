'Ajax denkt weer aan 21-jarige speler die 10 miljoen moet kosten'

Ajax lijkt mogelijk door te willen pakken voor Noah Adedeji-Sternberg. Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri kan de Amsterdamse club de komende periode stappen gaan zetten voor de Belgische buitenspeler. Eerder leek de 21-jarige aanvaller op weg naar een transfer binnen België, maar die deal is voorlopig nog niet afgerond.

Adedeji-Sternberg staat momenteel onder contract bij KRC Genk, dat naar verluidt een bedrag van tien miljoen euro verlangt voor de snelle aanvaller. Club Brugge leek lange tijd de beste papieren te hebben om hem vast te leggen, maar een akkoord tussen beide Belgische clubs blijft vooralsnog uit.

Die situatie biedt mogelijk kansen voor Ajax, dat al eerder in verband werd gebracht met Adedeji-Sternberg. De Amsterdammers zijn op zoek naar versterking voor de aanval, zeker omdat Mika Godts mogelijk vertrekt uit de Johan Cruijff ArenA. Ook Noa Lang wordt genoemd als mogelijke opvolger, maar volgens Tavolieri is de Belg eveneens een optie.