'Ajax dicht bij aantrekken van 28-voudig Duits international'

Kehrer geldt als topkandidaat om de verdediger van Ajax te versterken. Volgens het AD gaan de gesprekken met AS Monaco over een verhuur van de 28-voudig Duits international de goede kant op. Kehrer moet Míchel meer opties geven in het hart van de defensie.

De 29-jarige Duitser doorliep de jeugd van Stuttgart en Schalke 04 en maakte in 2018 een transfer naar Paris Saint Germain. Vier jaar geleden werd hij verkocht aan West Ham United, dat hem vervolgens verhuurde en verkocht aan AS Monaco.