Ajax lijkt in korte tijd twee Braziliaanse talenten te kunnen verwelkomen. Naast Antony lijkt ook Giovanni eindelijk zijn transfer naar Ajax rond te kunnen maken.

Het voormalig talent van Santos is momenteel in Amsterdam om zijn transfer in orde te maken en een vijfjarig contract te tekenen bij Ajax. Naast Gazeta Esportiva maakt ook De Telegraaf melding van de aanstaande transfer. “Er zijn nog wel wat hobbels te nemen. Eén van die hobbels naast al het papierwerk en de medische keuring is de stroeve communicatie met Santos, waar Giovanni eerder besloot zijn contract niet te verlengen”, schrijft de krant.

Sinds mei wordt Ajax al gelinkt aan het 18-jarige talent. Eén van de redenen waarom het zo lang duurde was de leeftijd van Giovanni. Inmiddels is hij dus 18 jaar en mag een Europese club hem aantrekken.

Here we go. This is the reason for Giovannis Ajax transfer delaying. Gio also left Santos 10 months or so before his contract ended and while being underage, negotiating with Ajax. Santos and Ajax have been battling for almost a year. https://t.co/1Ug5jd8zZE

— André Noruega (@AndreOstgaard) February 19, 2020