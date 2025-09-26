'Ajax dicht bij transfer van 20 miljoen euro voor Roemeense spits'

Ajax zou op de laatste dag van de transfermarkt heel dicht bij de komst van CFR Cluj-spits Louis Munteanu zijn geweest. De Amsterdamse club slaagde er echter niet in om de formaliteiten op tijd af te ronden. Ajax zou in de winter opnieuw een poging willen wagen.

Dat vertelt Ioan Varga, de eigenaar van Cluj. Zowel Ajax als Valencia zouden bereid zijn om te voldoen aan de financiële eisen van de Roemeense club. Op de slotdag van de transfermarkt leek de 23-jarige Munteanu dus al heel dichtbij een overstap naar Amsterdam. De deal was in principe rond, maar de details konden niet op tijd worden afgewerkt.

Varga zegt tegen GSP: "De waarheid over de transfer van Louis Munteanu is dat we op de laatste dag van de transferperiode nog maar één stap van verwijderd waren om hem aan Ajax te verkopen. We hadden echter de timing niet goed gekozen, want we sloten de deal rond 18.00 uur en er waren nog maar een paar uur over."

De eigenaar verwacht dat Ajax komende winter terugkomt. "Ajax en Valencia zijn op dit moment de enige clubs die bereid zijn de voorwaarden te betalen die wij vragen, namelijk 15 à 17 miljoen euro plus percentages en bonussen, zodat de transfersom kan oplopen tot 20 miljoen euro. Het is een gesprek dat in de winterse transferperiode weer op gang komt en we hopen dat God Louis dan gezond houdt en ons helpt in de strijd om het kampioenschap."