Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Ajax dicht bij transfer van 20 miljoen euro voor Roemeense spits'

Joram
bron: X (voorheen Twitter)
Louis Munteanu tegen Spanje Onder 21
Louis Munteanu tegen Spanje Onder 21 Foto: © Pro Shots

Ajax zou op de laatste dag van de transfermarkt heel dicht bij de komst van CFR Cluj-spits Louis Munteanu zijn geweest. De Amsterdamse club slaagde er echter niet in om de formaliteiten op tijd af te ronden. Ajax zou in de winter opnieuw een poging willen wagen.

Dat vertelt Ioan Varga, de eigenaar van Cluj. Zowel Ajax als Valencia zouden bereid zijn om te voldoen aan de financiële eisen van de Roemeense club. Op de slotdag van de transfermarkt leek de 23-jarige Munteanu dus al heel dichtbij een overstap naar Amsterdam. De deal was in principe rond, maar de details konden niet op tijd worden afgewerkt.

Varga zegt tegen GSP: "De waarheid over de transfer van Louis Munteanu is dat we op de laatste dag van de transferperiode nog maar één stap van verwijderd waren om hem aan Ajax te verkopen. We hadden echter de timing niet goed gekozen, want we sloten de deal rond 18.00 uur en er waren nog maar een paar uur over."

De eigenaar verwacht dat Ajax komende winter terugkomt. "Ajax en Valencia zijn op dit moment de enige clubs die bereid zijn de voorwaarden te betalen die wij vragen, namelijk 15 à 17 miljoen euro plus percentages en bonussen, zodat de transfersom kan oplopen tot 20 miljoen euro. Het is een gesprek dat in de winterse transferperiode weer op gang komt en we hopen dat God Louis dan gezond houdt en ons helpt in de strijd om het kampioenschap."

Zet in op Ajax tegen NAC Breda!

Ajax speelt zaterdagmiddag de thuiswedstrijd tegen NAC Breda. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Anderson Lopez bij Ajax

Lopez over blessure: "Zo lukte het om er jarenlang mee door te lopen"

0
Ousmane Dembele bij de Ballon d'Or

Ousmane Dembele belt familie Nouri na Ballon d'Or: "Onze broer"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Sarina Wiegman op de rode loper van het Ballon d'Or-gala

"Het wachten is tot Wiegman bij Ajax mannen aan de slag kan"

0
Mo Ihattaren bij Fortuna Sittard

Ihattaren kreeg hulp: "Mijn ego ging op even met mij aan de haal"

0
Bilal Ould-Chikh

Bilal Ould-Chikh geniet: "Dat zijn bedragen die Ajax kan betalen"

0
Tijmen van Wissing

Van Wissing vol lof: "Zou liever hem bij Ajax zien dan Heitinga"

0
Leroy Sané en Gijs Smal

'Sané was in beeld bij Ajax': "Hij stond hoog op het lijstje"

0
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hekelt voormalig Ajacied: "Een randdebiel"

0
Marcel van Roosmalen in Amsterdam

Van Roosmalen haalt uit naar Heitinga: "Zaal vol met kleuters"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 6 10 16
2 PSV 6 9 13
3 Ajax 6 6 12
4 AZ 6 5 12
5 FC Groningen 6 3 12
6 Fortuna Sittard 6 1 10
7 NEC Nijmegen 6 7 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd