'Ajax dichtbij contractverlengingen van tweetal toptalenten'

Ajax is dicht bij een contractverlenging van twee 17-jarige toptalenten, zo schrijft Johan Inan in het Algemeen Dagblad . Met Sean Steur is de club volledig rond voor een nieuwe deal tot medio 2028, terwijl de onderhandelingen met Jorthy Mokio ook de goede kant op gaan.

"Steur is in het bezit van een contract tot medio 2027. De talentvolle middenvelder bereikte deze week een akkoord over een verlenging voor een jaar", schrijft Inan. "De 17-jarige belofte Steur, die afgelopen februari in het thuisduel met Heracles (4-0) debuteerde in de hoofdmacht van Ajax, zet komende maand zijn handtekening onder de nieuwe verbintenis. Steur speelde pas zeven minuten in Ajax 1, maar al wel 29 keer voor Jong Ajax. Daarin was hij goed voor drie assists."

"Ajax heeft ook goede hoop Mokio een jaar langer, tot 2028, te binden. De club wil de kersverse Belgische international belonen voor zijn stormachtige ontwikkeling. Met Mokio, die dit jaar zeventien keer in actie kwam voor de hoofdmacht, nadert Ajax inmiddels een akkoord in hoofdlijnen. Daarvoor moeten beide partijen nog wel een paar hobbels slechten."

"Ajax wil voorkomen dat waardevolle spelers in hun laatste twee contractjaren belanden, om zo een sterke onderhandelingspositie te houden", valt er verder te lezen. "Omdat spelers van onder de 18 jaar niet langer dan drie jaar onder contract mogen staan, kan de verbintenis van Steur en Mokio met maximaal één seizoen verlengen. De kans is dan ook groot dat de club over een jaar opnieuw met beide spelers om de tafel gaat."