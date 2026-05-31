'Ajax dichterbij dan ooit bij komst vleugelflitser FC Barcelona'
Anthony Gordon vertrekt naar FC Barcelona, waardoor de Catalanen er weer een uitstekende optie bij halen voor de op de vleugels. De kans Roony Bardghji echter meer speeltijd krijgt is daardoor klein.
Ajax wilde Bardghji afgelopen jaar al op huurbasis naar Amsterdam halen. FC Barcelona wilde echter niet meewerken aan een dergelijke deal en de jongeling kans geven in het eerste elftal van de club. Hij speelde afgelopen seizoen in 21 duels mee en maakte één goal en gaf één assist.
Met Lamine Yamal en Raphinha al in de selectie kreeg hij al maar mondjesmaat de kans. Nu Gorden óók aansluit, worden de kans op speeltijd voor de jongeling kleiner en kleiner. Bardghji heeft talent erkent men in Barcelona, maar hij zal wel moeten spelen.
Bardghji is jong en een technisch zeer vaardige speler. Afgelopen zomer nam FC Barcelona hem voor 2,5 miljoen euro over van FC Kopenhagen. Zijn marktwaarde ligt op vijftien miljoen euro, waardoor een definitieve overname geen mogelijkheid lijkt.
